No es distanciamiento social, es distanciamiento físico

Investigadores y expertos sobre el tema de la salud del Centro de Investigación Interdisciplinaria y Aprendizaje Subgraduado (CRiiAS)) de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPR-RP), exhortaron al gobierno a hablar a la ciudadanía con claridad sobre la crisis de salud pública relacionada al COVID-19, pero que la información sea divulgada en voz de profesionales de la salud y no por vía de los políticos para evitar emociones fuertes como son la ansiedad y el miedo por la pandemia.

Estas y otras recomendaciones surgieron del panel presentado La Biología, Salud y Epidemiología del COVID-19, a cargo del doctor David Pérez Jiménez, director del Instituto de Investigación Psicológica de la Facultad de Ciencias Sociales de la UPR-RP; Gary Toranzos, catedrático del Departamento de Biología de la UPR-RP y Melissa Marzán, DrPH, catedrática asociada de Ponce Health Sciences University.

Durante la ponencia virtual los expertos discutieron sobre la biología del virus, el impacto físico que tiene COVID-19 en el individuo, los aspectos epidemiológicos de la enfermedad y la salud mental necesaria para afrontar la problemática de salubridad. Asimismo, los recursos compartieron recomendaciones relacionadas al manejo adecuado de la información sobre el COVID-19 por parte de los medios de comunicación masiva y de las autoridades gubernamentales.

El doctor David Pérez Jiménez aportó sugerencias de cómo podemos hacer frente a la pandemia desde el punto de visto psicológico, al destacar que esta pandemia ha aumentado un alto sentido de vulnerabilidad entre la población porque aparenta ser algo que no podemos controlar, provocando miedo y ansiedad. En ese aspecto planteó el rol de los medios de comunicación de no dar énfasis exagerado a los aspectos negativos de la pandemia.

“El rol de los medios es importante para no propiciar el miedo causado por el énfasis exagerado en el aspecto negativo de la noticia. Las noticias positivas también hay que rescatarlas. Está muriendo mucho gente pero no se habla del por ciento de la tasa de recuperación. Debemos poner en perspectiva que anteriormente se han superado otras pandemia peores”, señaló.

Además, resaltó la importancia de que el Gobierno hable con claridad sobre la crisis de salud pública para evitar el miedo.

"Nos da ansiedad porque es una pandemia nueva y porque existen muchas dudas. No debemos permitir que el miedo controle nuestras emociones. Según vino el coronavirus, se va a ir. La humanidad ha sobrepasado otras pandemias peores”, explicó.

Asimismo, el doctor Gary Toranzos quien tituló su ponencia como "Crónica de una pandemia anunciada o autopsia en vivo”, destacó que “debemos aprender de las pandemias pasadas”.

"En todos los centros de salud gubernamentales tienen una lista de los patógenos reportables, los cuales sirven para tomar las medidas necesarias [para manejar la crisis de salud pública]”, mencionó, al enfatizar que “es caro activar los recursos para dedicarse a observar estos cambios, pero a medida que se ven estos brotes, deberíamos tener más personas que lleven a cabo esto”.

Toranzos también mencionó que la pandemia podría estar relacionada con los cambios ambientales y deforestación masiva.

Para la desinfección recomendó una limpieza puntual en lugares públicos "lo que la gente va a tocar es lo que va a provocar la infección".

Por su parte Marzán detalló la epidemiología descriptiva del Coronavirus, con datos del 24 de marzo.

“Este virus surgió probablemente de un animal. Se transmite de las gotitas cuando hablamos y cuando estornudamos. Es la primera pandemia en ser controlada. Ya existen más de mil publicaciones científicas con evidencias de sujetos evaluados. La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un informe comprensivo de 55 mil casos en China evaluados que nos ayuda a planificar los servicios [para atender la pandemia]. El número de personas que se ha recuperado también sigue en aumento”, mencionó Marzán, quien afirmó que las medidas drásticas de controlar la movilidad de las personas ayudaron en China a controlar la pandemia.

De acuerdo con Marzán, los datos y descripción brindan una idea de cómo se puede impactar nuestro sistema de salud pública y ayudan a planificar el manejo adecuado de la pandemia.

En ese sentido, enfatizó que los datos de proyección de mortalidad "son necesarios para tomar medidas de prevención como las que estamos tomando para evitar que esas proyecciones de mortalidad se cumplan. Es necesario que se divulgue la data de mortalidad para que las personas tengan una idea”.

Un punto importante que se discutió en el panel educativo es la forma correcta de referirse al distanciamiento, es 'distanciamiento físico' y no 'distanciamiento social', como medida prudente para que no se propague el virus. Esto porque el distanciamiento social implica romper todos los canales de comunicación y no es el caso.

Recomendaciones para manejar la ansiedad y el miedo:

Documentarse con fuentes confiables como la Organización Mundial de la Salud (OMS)

Controlar la exposición a los medios. No invertir más de media hora escuchando noticias

No perder el sentido del humor

Tratar de normalizar la rutina diaria dentro de los hogares

Debemos hacer actividades que nos ayuden a manejar la ansiedad

No subestimar la capacidad de resiliencia

Practicar el autocuidado tomando los debidos cuidados de higiene

Mantenerse positivos.

Ser empático y solidario

