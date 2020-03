Las mejores películas para ver en Netflix con tus amigos en la distancia

El mundo está detenido. Las personas están en un distanciamiento social debido al brote de coronavirus COVID-19, por lo que cualquier fiesta o reunión está cancelada. Ver Netflix desde el más cómodo sofá no tiene que ser una actividad solitaria.

Con la extensión de Chrome 'Netflix Party', puede ver una película en simultaneo con tus amigos y comentarla en una ventana de chat.

Estas son las mejores película para ver en una Netflix Party:

Lluvia de hamburguesas

Esta adaptación del famoso libro para niños de Judi y Ron Barrett amplía por completo el mundo de su material fuente para contar la historia de un inventor que desata una tormenta de comida. El diseño del personaje aquí es inteligente y el guión es muy inteligente, escrito por Phil Lord y Christopher Miller, pasaras un momento de risas y diversión.

Dolemite is my name

¡Eddie Murphy está de vuelta! Ha pasado mucho tiempo desde que vimos esta versión de Eddie, que nos recuerda lo divertido y carismático que puede ser. Interpreta a Rudy Ray Moore, un músico que se transformó en el personaje de Dolemite. Al igual que The Disaster Artist y Ed Wood, esta es una oda al cine de bricolaje.

The Edge of Seventeen

Las grandes comedias sobre esos terribles días de la adolescencia tardía, especialmente desde una perspectiva femenina, son pocas y distantes. Por lo tanto, es una lástima que más personas no hayan visto esta con Hailee Steinfeld, Haley Lu Richardson y Woody Harrelson. Es veraz, histérica y está anclada en la realidad de una manera que la mayoría de las películas no.

El día libre de Ferris Bueller

Una de las comedias más populares de los 80 convirtió su personaje principal en un nombre familiar. El niño más popular en la escuela secundaria se toma el día libre y se mete en problemas en Chicago mientras vuelve loca a su hermana y al director. Todo un clásico de la comedia perfecto para una noche con tus amigos.

Scary Movie

El equipo detrás de esta comedia del 2000 sabía que películas como Scream y I Know What You Did Last Summer eran tan increíblemente populares que tenían que hacer una parodia. Es más que una comedia, es una instantánea de un movimiento fascinante en la cultura pop.

