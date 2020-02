Hombre cae por una escalera y su barriga le "salvó la vida"

Un hombre de 61 años se salvó de morir tras caer por unas escaleras debido a su prominente barriga, la que lo “protegió” de un impacto mayor.

Colin Hayes se encontraba en un bar en Bournemouth, Inglaterra, cuando decidió ir al baño y debía bajar al subterráneo.

Cayó por una escalera y su abultada barriga lo “salvó”

Las escaleras estaban mojadas, y el hombre de 120 kilos rodó por ellas sufriendo una hemorragia cerebral, indica The Sun.

El sujeto contó que no recordaba nada de la caída, y que en el hospital “los médicos me dijeron que si hubiera sido más delgado, probablemente estaría muerto. Fue mi estómago el que se interpuso y me impidió caer directamente sobre mi cabeza”.

“Mi peso probablemente me salvó la vida”, apuntó Colin, luego de pasar 4 días en el centro asistencial.

El hombre ha bajado 13 kilos desde el accidente y aunque sabe que el sobrepeso le "salvó la vida", está haciendo lo necesario para tener una vida más saludable.