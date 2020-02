Conoce las innovaciones para el maquillaje

La reconocida marca de cosméticos comienza el año con un variado portafolio de innovaciones para llenar el makeup bag de toda L’Oréalista. Desde la consumidora que busca resaltar su mirada con un maquillaje atrevido y diferente en los ojos hasta quien busca siempre tener un labial para cada ocasión, los recientes lanzamientos en cosméticos de L’Oréal Paris prometen brindar todas las herramientas para que luzcas GLAM este 2020.

Las mascaras de L’Oréal Paris se han destacado por sus innovadoras formulas para proveer volumen y la variedad de aplicadores que logran unas pestañas largas y gruesas sin dejar grumos ni manchas. La nueva Bambi Eye Mascara no es la excepción. Esta mascara logra crear el efecto de una mirada más abierta al alargar las pestañas con su brocha en forma de almendra sin dejar grumos. La Bambi Mascara lleva su nombre inspirado en la mirada del personaje principal en la clásica película de Disney.

Otras innovaciones para lucir una mirada cautivadora lo son las sombras Brilliant Eyes y los delineadores de ojos Matte Signature. Las sombras Brilliant Eyes están disponibles es 12 tonos brillosos, son líquidas, de alta pigmentación y duración para un look único sin mucho esfuerzo. Luego de la sombra, un look de ojos no estaría completo sin el liner perfecto y para esto L’Oréal Paris presenta el nuevo Matte Signature. Una formula líquida ultra matte que está disponible en 4 tonos y su empaque permite un agarre controlado para así crear ese look deseado. La combinación del brillo en las sombras Brilliant Eyes junto a los tonos del Matte Signature liner crearán un look de ojos difíciles de ignorar.

Luego de aplicar el maquillaje es esencial sellarlo para así lucir un rostro impecable todo el día. Para esto L’Oréal Paris presenta el Infallible Loose Setting Powder, un liviano polvo traslucido que hará que todo makeup look dure 24 horas. Este polvo traslucido está disponible en 2 tonos para suavizar, matificar, iluminar, difuminar y fijar cualquier maquillaje. Para terminar el look L’Oréal Paris presenta su nuevo labial el Matte Lip Crayon, con una formula altamente saturada, disponible en 18 tonos y con un único olor a caramelo. Su cremosa fórmula es acompañada de una punta diagonal que facilita la aplicación del labial.

Todas las innovaciones de L’Oréal Paris ya se encuentran disponibles en farmacias, tiendas por departamentos y establecimientos a través de toda la Isla. Para conocer más detalles y mantenerte al día con los más recientes lanzamientos de la marca, visita la página de Facebook: L’Oréal Paris Puerto Rico.