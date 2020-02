¿Qué hacer en el Chaltén?

Si la Patagonia es maravillosa e impresionante, El Chaltén es uno de esos rincones remotos de la Argentina que es un diamante precioso. Conocida como la capital del trekking por sus montañas, entre ellas, la más famosa, Fitz Roy. El pueblo no tiene muchos habitantes, pero es inmenso en naturaleza y sus montañas.

¿Cómo se llega al Chaltén?

Actualmente existen dos formas, bueno realmente una con dos opciones. Puedes rentar un auto en Calafate que es el pueblo más cercano del Chaltén, o puedes tomar un bus o una excursión privada.

No importa cuál de las opciones escojas, el recorrido es el mismo: extenso. Te tomará alrededor de 3 horas, pero es hermoso y vale totalmente la pena.

El paisaje y la carretera es una maravilla

El camino es la antesala de lo que encontrarás en esta remota área de la Patagonia. Camino al Chaltén, pasarás por ríos, montañas, por el famoso lugar llamado la Leona, verás llamas, y en tu mejor día, zorros y cóndores.

El Chaltén es un pequeño pueblo casi desconectado del mundo. Es tan pequeño el pueblo que tienen solamente dos calles principales y literalmente en ellas es donde encontrarás las cosas más esenciales.

Dicho eso, si tienes una dieta o condición particular, recomiendo conseguir las cosas en Calafate pues aquí todo es bien limitado, hasta el wifi. En algunos lugares hay señal satelital o simplemente no hay, y esto señores, es genial.

Aunque se mantiene bastante rústico, cuenta con varios restaurantes, heladerías y cervecerías pues no hay que pasarla mal, ¿no?

¿Pero qué hay para hacer o ver en el Chaltén?

Bueno viajeros, si eres de las personas que le gusta el contacto directo y rústico con la naturaleza, te gusta acampar, te gusta hacer senderismo o alguna actividad física, este es tu paraíso. Si eres de los que les gusta el ruido, las grandes ciudades y la contaminación pues este lugar será tal vez una pesadilla para ti.

Existen muy pocos lugares en el mundo en el que puedas estar tan lejos y desconectado

El Chaltén es parte del parque Nacional Los Glaciares pues entre estas montañas se encuentran otros glaciares colgantes. No obstante, lo genial del Chaltén, es que los diferentes senderos que tienen son totalmente gratis a diferencia de la entrada del Perito Moreno o de otro parque bien famoso como Torres del Paine que queda colindando con Chile.

Dicho eso, aquí se viene a caminar, escalar y a desconectarse. Todo dependerá del tipo de actividad que quieras hacer; habrá algo esperando por ti para que lo disfrutes o lo explores.

Si viajas por tu cuenta, es sencillo, no tienes que preocuparte por la seguridad siempre y cuando utilices tu juicio y sigas las indicaciones de seguridad de cada sendero.

Importante: Para aquellos que vayan a acampar, no es necesario registrarse en el Visitor Center que queda justamente al entrar al pueblo. El único caso en que te tienes que registrar es si vas a ir a senderos más complejos ya sea para hacer rappelling, o lugares más remotos como la Laguna Sucia por ejemplo. No tiene costo registrarte, solo debes dar tus datos básicos para que ellos tengan un cierto control de las personas que están dentro del parque.

Si lo haces con un guía turístico, no tienes que preocuparte de nada pues solo debes seguir las instrucciones del guía turístico y listo.

Hay 3 senderos que son los que comúnmente hacen las personas. Todo dependerá de cuántos días te quedes en el Chaltén. La gran mayoría de las personas cometen el error de quedarse sola una noche. No lo cometas, al menos que lo tuyo no sea la naturaleza.

Los senderos son de complejidad fácil, media, y algunos en ciertas áreas, extremas, como el último sendero al Fitz Roy, pero vamos a ver qué puedes hacer en 2 o 3 días.

Chorillo del Salto

Este es el sendero más fácil de todos en el parque. El sendero comienza desde el pueblo y verás muchas personas haciéndolo debido a su facilidad, y la realidad es que es relajante y al final tienes como premio un escenario rodeado de piedras y árboles, apreciando el precioso salto.

Aquí veras a todo el mundo tomando el sol, tomando mate, charlando, leyendo, en fin, disfrutando. Es un espacio tranquilo, muy lindo y fácil de llegar desde el pueblo. Este puede ser tu primer sendero para que vayas acostumbrándote a las distancias y el terreno, si es que esta es tu primera vez haciendo senderismo o caminando tanto.

También, si de casualidad te agarra el mal clima en tus estadías, es algo que puedes hacer sin problemas.

Duración: 45 minutos cada ida.

Cerro Torres

Este lo puedes comenzar desde el pueblo y durante el camino podrás tener varios miradores al Cerro Torres. Pasarás por el Campamento Agostini y llegarás a la laguna espectacular.

Dicho esto, tienes que considerar el tiempo que vas a estar dependiendo de la época pues en invierno entre la nieve y las pocas horas de sol todo se complica. Como dato curioso, en invierno el pueblo se convierte casi en un pueblo fantasma, casi todo el mundo le huye al frío.

En verano puedes tener casi 16 horas de sol, lo cual puedes disfrutar más e ir a un paso más lento y cómodo. Lo importante es que no importa lo que vayas a hacer, siempre ten en cuenta regresar con sol (luz). Así que haz tus cálculos bien.

Algo que deben tener bien pendiente es que el clima aquí es bien, bien inestable

Esto es súper cierto. Desde acá en Puerto Rico estaba tratando de seguir los pronósticos del tiempo y no se podía. Cuando llegué, me pude percatar el por qué. El clima es bien, bien loco; puedes tener todas las estaciones en una hora si la naturaleza así lo desea.

Duración: Dependiendo de tu condición física, te puede tomar entre 3 a 5 horas cada ida.

Así que olvídate de las apps, aquí esta tecnología no funciona. Nature Win!

Laguna de los Tres “Fitz Roy”

Este es el sendero más famoso o conocido por los turistas, por lo que muchas personas vienen al Chaltén para hacerlo por un día. Es posible hacerlo en un día, por supuesto, pero si tú no tienes condición, y aun así teniéndola, es un tramo duro. Son casi 9 a 12 horas de trayecto con terreno inestable, fango, agua (claro, dependiendo de lo que haya pasado con el clima).

Existen dos tramos que puedes tomar para llegar a ver la Laguna de los tres

#1 Comienzas caminando desde el pueblo, en donde tendrás vistas a Río de las vueltas, Fitz Roy, Laguna Capri y Laguna Madre e Hija. Pasarás por el campamento Poicenot y ahí comienza tu destino a ver el Fitz Roy

#2 Comienza por el Hotel El Pilar, y aunque tiene unas vistas similares, aquí no verás la Laguna Capri, ni Madre e Hija, pero sí podrás ver el Glaciar Piedras Blancas y el Río Blanco llegando al campamento Poicento, tal cual el otro sendero, y de ahí tu caminata al Fitz Roy.

Yo quería hacer la primera caminata, pero por temas climáticos, los guardaparques me dijeron que había varios caminos en el sendero cerrados por el barro y el terreno inestable, lo cual no me recomendaban pasar por ellos. No obstante, aunque al principio estuve un poco decepcionado, no se los puedo negar, tomar el segundo sendero fue lo mejor pues la primera noche me quedé en un domo dentro del parque con vista al Fitz Roy. Puedes ver cómo es el hotel aquí.

Y el hotel tiene un sendero que me conectaba al sendero principal.

Les miento si no les digo que me disfruté cada minuto.

¿Qué te quiero decir con esto? Que, si quieres hacerlo en un solo día, al menos ten en cuenta que al otro día no valdrás ni un centavo; muchas personas que conocí sufrieron de esto, yo de suerte no, ya que me quedé en el Campamento Poicenot que queda en la falda del Fitz Roy a 2 horas del Fitz Roy.

El camino para ver al Fitz Roy es impactante, el escenario va cambiando minuto a minuto. De momento estás en un bosque rodeado de árboles, luego puedes estar pasando ríos, y de repente, puedes estar viendo Glaciares Colgantes como el de Piedras Blancas.

No vayas de prisa, las vistas aquí son un regalo de la vida. Disfrútalo

Las primeras 3 a 4 horas es relativamente fácil el camino. Si te toca como a mí con fango y agua, pues obviamente el terreno te obligará a ir a un paso más lento. Una vez llegues al Campamento Poicenot, te esperan entre 2 a 3 horas de pura subida.

Aquí el terreno es rocoso, y mientras vas caminando, comienza a ponerse más estrecho y empinado en algunos tramos. La última hora es la más compleja debido a lo estrecho, la cantidad de personas subiendo y bajando y las piedras “sueltas” ya que con el agua resbalan.

Aquí vas a ver muchas personas caerse porque no prestan atención o por la prisa de subir; lamentablemente, verás ese comportamiento en algunas áreas. El ser humano y las redes sociales.

Cógelo con calma, tómate el tiempo y los descansos que necesites

Llegar al Fitz Roy es una sensación bien difícil de explicar; es ese suspiro y sudor que tuviste por 10 horas convirtiéndose en realidad. La vista a la laguna y al Fitz Roy a su alrededor es inmensa, es preciosa, es una maravilla. Es una locura el lugar.

Tip: Muchas personas solo suben se toman la foto y ya, y no exploran el área. No hagas eso, pues si caminas un poco a tu izquierda tienes la vista a Laguna Sucia que más clara y preciosa no puede ser. Muchas personas que conocí en el camino no la vieron; muchas de ellas por el rush y otras por el cansancio, pero vale la pena. Bueno, que la foto hable por sí sola.

Tuve suerte, pues no siempre el Fitz Roy se deja ver; el día más bello no podía estar.

Si de suerte tienes días disponible en tu agenda, o si te encuentras en la planificación de tu viaje a Argentina y te gusta el senderismo y acampar, te recomiendo acampar, es la mejor experiencia. El costo por una carpa de dos personas por dos noches es de $30 dólares.

Levantarse y dormir aquí al lado del Fitz Roy es energizante, es alucinante.

Es lo mejor, te brinda tiempo a experimentar otras cosas, ver otras cosas, conocer personas en el campamento y el camino. En mi caso, me cayó lluvia y aguanieve (lo que conocemos como escarcha) en plena primavera. Mi plan era temprano en la mañana volver al Fitz Roy, pero la naturaleza así no lo quiso pues estuvo lloviendo toda la noche hasta la tarde, así que eso se quedará para la próxima.

En el camino solo pude escuchar alguno que otro pájaro, pero sí vi liebres silvestres y me emocioné. Si tienes suerte, podrás ver al famoso Huemul que es un tipo de venado que está en peligro de extinción y algún puma. De esto hay muchos carteles de qué hacer si ves un puma.

Duración: De 4 a 6 horas cada ida

¿Dónde consigo el equipo necesario para acampar?

Tranquilos mis pequeños saltamontes, que les tengo toda la información. Los siguientes lugares rentan o venden carpas, insuladores, matres inflables, en fin, lo que necesites:

Camping Center (rentan)

Viento Oeste (venden)

Para que tengas conocimiento, yo renté una carpa (caseta), insulador y el matres por $25 por dos días. Mi carpa (Caseta) era la única que había para dos personas.

:Información importante para tus estadías y tu recorrido por el Chaltén:

Muchos lugares aceptan tarjetas de crédito, pero llévate efectivo. Aquí el internet no es muy bueno.

La hospedería es bien económica, excepto algunas excepciones como el Domo y otros hoteles.

Conducir es súper sencillo, no obstante, ya estando en el pueblo se llega a todos los lugares caminando. Verás demasiadas personas caminando por eso mismo.

Entrar al Parque no tiene ningún costo.

El agua es bien pura, así que puedes tomar del grifo sin problemas, sin hablar del agua de los ríos que viene del glaciar.

Lleva ropa apropiada para la actividad física que estarás haciendo. No importa cuándo vengas, siempre hace “frío aquí”.

Dentro del parque está prohibido hacer fogatas, sé responsable.

Si le das comida a algún animal lo matas, no alimentes ningún animal con tu comida.

En el parque no hay pipotes de basura ni nada. La basura que generes llévatela contigo mismo de vuelta, sé responsable.

Dicho eso, no te preocupes del agua, pues agua hay por todas partes. Con tu filtro de botella de agua estás más que bien y así evitas llevarte basura y contaminar con plástico el planeta.

Estos accesorios harán tu caminata algo más llevadera: Buenas botas; comida; reloj, para que tengas conciencia del tiempo y del trayecto; alguna gorra o sombrero, pues cuando el sol decide salir pega duro; si eres muy friolento, guantes y algún abrigo por si las condiciones del clima cambian y en especial que este sea impermeable; crema, chapsctick; un repelente de mosquitos; una linterna nunca está de más y gafas.

Está prohibido volar drones, y los argentinos no juegan con esto.

Está prohibido entrar con mascotas.

Debes registrarte en el visitor center si vas a hacer rappelling o visitar áreas remotas del parque.

Si estás planificando tu viaje a la Argentina, El Chaltén es uno de los lugares que no te puedes perder.