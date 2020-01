Pastor se molesta porque feligreses llevaron ayuda al sur por su cuenta

Un video de un pastor molesto porque sus feligreses fueron el fin de semana pasado a llevar ayuda al sur a damnificados por sismos se ha vuelto viral en redes sociales y ha causado indignación entre los cibernautas.

"Entonces sale todo el mundo a repartir comida. No se congregan el domingo porque van a repartir comida. Yo sé, mis hijos yo sé que todos queremos aportar un granito y dar algo y gloria a Dios, chévere. Pero hello no puedo dejar de congregarme el día de yo congregarme para ir a llevar agua", indica el líder religioso, el cual no fue identicado.

Este añadió que deben informarle antes si van a llevar ayuda a las personas del sur del país y él aprobarlo. "Tenemos que ser prudentes. Así que por favor si usted va llevar sus alimentos, sus cosas, por favor usted infórmenlo. 'Pastor, usted cree que yo puedo ir"", dijo.

El video fue publicado en Facebook por el usuario Bayrex Díaz.

Pastor se molesta porque feligreses llevaron ayuda por su cuenta