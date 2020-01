Por todo lo alto la bienvenida al 2020

El hotel Condado Vanderbilt, el Caribe Hilton, el San Juan Marriott y Serafina Beach Hotel, le dieron la bienvenida al nuevo año con grandes celebraciones en franca camaradería.

En Serafina Beach Hotel celebraron la fiesta “Audacia”, que contó con tres escenarios diferentes en la hospedería boutique. En el Salón de Bailes Mediterráneo, frente al mar con terraza adjunta y la vista del océano atlántico como trasfondo mágico, se presentó la orquesta Cuenta Regresiva y los variados ritmos de la banda Celenia & Indigo.

La orquesta Cuenta Regresiva también amenizó la gran celebración NYE Awaken 2020 en el ballroom del San Juan Marriott. El público también disfrutó de música variada en inglés y español con Dj Carlos Díaz, y batucada con Batucada Batukizomba después del brindis por la salud y prosperidad en el nuevo año que recién comienza. La festividad concluyó con el tradicional asopao al estilo puertorriqueño.

Mientras que el Condado Vanderbilt celebró la majestuosa fiesta Oh but how wonderful is the New Twenties!. Los asistentes disfrutaron del entretenimiento musical de José Nelson y su Cuenta Regresiva All Star Band, y DJ Gulembo. Previo a la gran fiesta, los invitados tuvieron la opción de disfrutar de la magnifica gastronomía del chef ejecutivo Juan José Cuevas, tanto en el emblemático Restaurante 1919, como en Ola Ocean Front Bistro que ofreció un banquete festivo protagonizado por lo mejor de la tradición culinaria navideña del terruño.

Asimismo, el Caribe Hilton festejó el tradicional evento New Year’s Wonderland, un evento con seis diferentes ambientaciones y música en cada espacio. Los asistentes disfrutaron de ritmos latinos, urbanos, música de disco y lounge.

De igual forma, en el BAR-C-LONA Rooftop del AC Hotel San Juan en Condado, recibieron el 2020 con una fiesta brasileña. Los invitados disfrutaron bajo las estrellas de la música de Débora Brum y su banda durante toda la noche, al tiempo que degustaron exquisitos cócteles, acompañados de tapas y la tradicional feijoada, plato muy típico de la cocina brasileña.