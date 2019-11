Metro te da consejos de maquillaje para esta navidad

Una vez el calendario marca el final de noviembre, comienzas a pensar en ese vistoso atuendo que deslumbrará en encuentros familiares o en las fiestas nocturnas a las que, con toda probabilidad, serás invitada.

Pero, ese vestido nuevo no es lo único que debe estar en la lista de preparativos para las juergas navideñas. Y es que el maquillaje que acentuará tu rostro debe estar entre tus prioridades para cada celebración a las que decidas acudir. Ya sea para la Navidad o para despedir el año, la pomposidad es un requisito aunque el festejo sea en la sala del hogar de un familiar o en la propia.

Si aún no has decidido cómo te maquillarás o andas en la búsqueda de un estilo particular, Metro dialogó con el reconocido maquillista Waldemar Ramos para que nos delatara unos consejos de oro para esta época de fiesta.

1. Colores brillantes

Para Ramos, durante esta temporada puedes adoptar tonalidades brillosas a la paleta de colores que utilizarás para maquillarte. “Esta temporada…podemos trabajar un maquillaje full cover con brillo en colores iridiscentes a tono con las festividades navideñas”, contó. El maquillista también resaltó que el oro y el plata son colores predilectos de la temporada.

2. Vela por la salud de tu rostro

Antes de comenzar tu sesión de maquillaje, resulta importante —según Ramos— que prepares tu piel con el humectante indicado para tu tipo de piel. Asimismo, el experimentado maquillista destacó que antes de irte a dormir debes removerte el maquillaje, sin importar cuán cansada estés luego de varias horas de jolgorio navideño.

3. ¿Qué resaltarás?

Ramos, además, aconsejó a que antes de comenzar a maquillarte, planifiques bien qué área de tu rostro preferirás enfatizar. “Si llevamos unos rostros o unos ojos cargados vamos entonces a trabajar la boca en un segundo plano y viceversa. Si la boca va a estar cargada entonces los ojos más sencillos porque lo ideal es no vernos disfrazados”, señaló.

4. Sellador de maquillaje, la alternativa dorada

Por más cotidiano que sea, líbrate de ese polvo que no está ayudando a tu rostro. A juicio de Ramos, debes inclinarte por utilizar un sellador de maquillaje en lugar de aplicarte polvo. “Que usen un buen setting spray para sellar ese maquillaje y que se disfruten las fiestas sin tener que estar tan pendiente al maquillaje”, dijo.

Sin duda, estar emperifollada estas Navidades no se limita al regio vestuario que seleccionaste, sino que también está acompañado de las tendencias de maquillaje para esta temporada que realzarán tu rostro.