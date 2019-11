Gorras que representan la cultura popular boricua

Las diversas expresiones de la cultura popular del boricua como ‘pichea’, ‘chilea’ y ‘algaro’ dieron paso al desarrollo de las Hule Caps, un negocio de ventas de gorras online de los jóvenes puertorriqueños Josué Arroyo y su socio Adil Trinidad.

Las divertidas gorras de vinilo, plástico y malla de nylon se diferencian de las gorras tradicionales porque se pueden personalizar con parches con diversos elementos alusivos a la cultura y emojis, entre otros.

La idea es que se adquiera la gorra, y luego por separado, los distintos parches removibles que se pegan con velcro.

“Nuestro eslogan es Is all in your head (Todo está en tu cabeza). Lo que que queremos llevar es una nueva manera de expresión. Yo le llamo la expresión de la nueva cultura, y esto es una nueva forma de expresión, así como los post de Facebook y los stories de Instagram, pero de manera física”, explicó Arroyo en entrevista con Metro.

Las Hule Caps que serán las gorras oficiales de la fiestas de la calle San Sebastian 2020, cuentan con una gama de colores a escoger y más de cien diseños de expresión removibles.

“Tenemos muchos diseños culturales y expresiones populares. Además contamos con diseños por temporada”, describió Arroyo.

A un año de su lanzamiento, las gorras han tenido muy buena acogida y gran parte de sus clientes son boricuas de la diáspora.

Para más información puede acceder a hulecaps.com