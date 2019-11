Hotel en Condado presenta su propia cerveza

El Bar-C-Lona Rooftop del AC Hotel San Juan-Condado by Marriott de coctelería moderna y tapas en el área metropolitana presentan la cerveza Bar-C-Lona Rooftop. Se trata de un proyecto conjunto con la cervecera puertorriqueña Old Harbor, en donde se dieron a la tarea de elaborar una cerveza insignia, exclusiva del Bar-C-Lona Rooftop del AC Hotel.

“Como parte de nuestro ofrecimiento y debido a nuestro clima tropical, nos dimos la tarea de ofrecerle a nuestros clientes una cerveza local, única y refrescante que fuera la representación ideal de nuestras tardes y noches en el Bar-C-Lona Rooftop”, explicó Javier Charlesman, director del Departamento de Alimentos y Bebidas de AC Hotel San Juan.

Por su parte, Reinier Hernández, director de mercadeo de Old Harbor explicó que "para la elaboración de la cerveza Bar-C-Lona se hicieron pruebas de sabor dentro de las variedades que produce la cervecería Old Harbor en Puerto Rico. Es así como se logra confeccionar una cerveza que representara la personalidad y el estilo del Bar-C-Lona Rooftop y de sus clientes". Ruber Massa, representante de ventas de Old Harbor, añadió que Bar-C-Lona Rooftop Beer "es una cerveza light lager hecha con lúpulos de mandarina y granos de Alemania, lo que crea un sabor suave y refrescante de mediana a alta carbonatación, con un color claro y un aroma delicado".

La nueva Bar-C-Lona Rooftop Beer estará disponible exclusivamente en el Bar-C-Lona Rooftop Bar del AC Hotel San Juan Condado by Marriott y es el inicio de esta nueva aventura junto a la cervecera local Old Harbor. Además, esta sociedad entre empresas locales es parte del compromiso del AC Hotel de continuar innovando y apostando a la industria local, mientras continúan ofreciéndole a sus comensales y clientes inolvidables experiencias explicó Charlesman.