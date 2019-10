Regalarán primeras prótesis de seno tejidas en la isla

Como parte de su experiencia de sobrevivir al cáncer de seno, Rosa Vega quiso hacer más por las mujeres que estén pasando por lo mismo que ella atravesó.

A raíz de eso, hace diez años, creó la Fundación Rompiendo Barreras, que desde entonces se ha dedicado a educar y ofrecer apoyo a las pacientes de cáncer de mama. No obstante, en busca de ofrecer mejor calidad de vida a las mujeres, Vega trajo a través de su Fundación las primeras prótesis de seno tejidas en Puerto Rico.

“Tenemos muchas pacientes que están mastectomizada, y las prótesis que venden pesan, son de silicón, dan calor”, explicó Vega.

Foto: Suministrada

Detalló que en Estados Unidos encontró las prótesis tejidas, que son livianas, no dan calor y se pueden colocar en los sostenes de las pacientes que pasaron mastectomía, que incluyen bolsillos. “Queda igual que si fuera un seno”, explicó Vega. Las prótesis han sido tejidas por mujeres puertorriqueñas, guiadas por la artesana más joven de la Compañía de Fomento Industrial, Elnora Banuchi. Señaló que las mujeres pueden seleccionar la forma de la prótesis, así como el color.

“Soy médica y me paso leyendo journals y revistas científicas, y en una de esas revistas vi que en Estados Unidos había una paciente que usaba esta prótesis. Entonces, me contacté con ella, me envió los patrones y decidimos hacerlas aquí en Puerto Rico”, detalló la fundadora de la entidad.

Las mujeres interesadas en las prótesis tejidas pueden enviar un correo electrónico a [email protected] o al Facebook de Fundación Rompiendo Barreras, Inc.

La fundación ofrece charlas, talleres, sesiones de arteterapia, exposiciones fotográficas y otros eventos, por lo cual buscan auspiciadores interesados en dar una mano a las sobrevivientes.