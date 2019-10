Shimmy's: entretenimiento deportivo y mucho más

Los aficionados a los deportes ya cuentan con un moderno y divertido espacio en el nuevo Shimmy's Bayside Sports Lounge, del empresario Shimmy McHugh, ubicado en Paseo Caribe en San Juan.

El lugar, que fusiona un restaurante familiar, lounge bar, terraza y un salón diseñado para e-sports, se ha convertido en un punto encuentro no solo para disfrutar de entretenimiento en vivo y transmisión de deportes, sino también para degustar refrescantes cócteles y alimentos de alta gama en un ambiente seguro.

“Nuestro deseo es que los visitantes no solo vengan a ver los juegos, sino que puedan comer bien y conozcan nuestra sazón boricua. Utilizamos los mejores ingredientes de suplidores locales para garantizar la frescura de los alimentos”, enfatizó el chef Héctor Martínez, con 20 años en la industria culinaria.

La carta de ofrecimientos integra platos criollos, como el pastelón de amarillos servido con arroz mamposteado, carne frita, pollo encebollado y churrasco; además sirven pastas como los ropa vieja mac & cheese elaborados con amarillos y una salsa de cinco quesos servidos, sándwiches, ensaladas y sopas.

Empero, mención aparte se llevan las hamburguesas. La especialidad de la casa es la Shimmy’s Monster Burger. Como alude su nombre, consiste en una monstruosa hamburguesa de tres libras, que da para ocho personas.

El sabroso Monster Burger se hace con un pan artesanal confeccionado especialmente para Shimmy's, sazonado con ajo y perejil. Incluye lechuga, tomate, cebolla, tocineta, tres tipos de quesos (suizo, cheddar y americano), y una salsa de quesos.

"Aquí tenemos un reto. Si la persona logra comerse la hamburguesa en media hora, no se le cobra. Hasta el momento nadie lo ha logrado", bromeó.







El Shimmy’s Monster Burger llega a la mesa con un show de los meseros, con la canción de la película de Rocky “Eye of The Tiger”.

Pero esto no es todo. También ofrecen un hot dog de 12 pulgadas que goza de gran demanda.

Otros platos para compartir son los deliciosos nachos con ropa vieja y las clásicas alitas que no pueden faltar para ver el juego. Además, cuentan con opciones para vegetarianos.

“Este es un sitio familiar deportivo en el que también puedes venir con los hijos a jugar videojuegos o, simplemente, sentarte a disfrutar de buena comida y un trago con la mejor vista que hay en San Juan”, afirmó Shimmy McHugh, propietario.

Calendario de eventos

• A partir de este jueves comienzan los Metro NBA Thursday con happy hour.

• Viernes Sports and Party con la música de DJ Fred

• Sábados por la mañana College Football, gamers y por la noche party

• Domingos de brunch – Casa del Football con música de DJ Fred

• En la noche de Halloween se celebrará el Metro Halloween Shimmy's Party a partir de las 4:00 p. m. Será un evento familiar que contará con inflables para niños y habrá premios para los mejores disfraces.

• Shimmy’s Bayside está abierto sábados de 10:00 a. m. a 1:00 a. m., domingos 10:30 a. m. a 12:00 a. m.; lunes de 4:00 p. m. a 12:00 a. m.; martes y miércoles cerrado; jueves de 4:00 p. m. a 12:00 a. m.; viernes 4:00 p. m. a 1:00 a. m. Para más información puede comunicarse al (787) 389-0004.

• Está disponible para eventos privados, con capacidad de entre 300 y 400 personas.

• Valet parking disponible en el Condado Lagoon Villas at Paseo Caribe.