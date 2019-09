Iguanas en el Wyndham Grand Rio Mar estrena brunch

Para quienes gustan probar nuevos lugares y sabores, salir los fines de semana a disfrutar del Sunday brunch, se ha convertido en la excusa perfecta para pasear, y de paso, explorar la isla. Para todos los aventureros quienes, además, desean una experiencia culinaria de primera en un ambiente casual, el restaurante Iguanas Cocina Puertorriqueña, ubicado en el hotel Wyndham Grand Rio Mar Golf & Beach Resort acaba de estrenar menú de brunch.

Este restaurante, reinaugurado recientemente, es el espacio gastronómico premier del resort, con un menú creativo inspirado en platos e ingredientes tradicionales de la gastronomía local. El menú de brunch fue diseñado, precisamente, inspirado en los sabores distintivos de la cocina puertorriqueña, con elementos gourmet que le dan un toque más elevado y sofisticado.

Para empezar, la oferta de entrantes incluye sancocho y crema de apio, sentando las bases para platos robustos con ingredientes típicos de nuestro diario, como las viandas, carnes y pesca del día.

Entre los platos principales se destacan como favoritos los Benedictos Boricuas, confeccionados con filete de carne wagyu, pan de yuca con queso y salsa holandesa a base de nuestro típico recao. Por esa línea, también se ha convertido en predilecto de los comensales la langosta con salsa de camarones y funche, servida con vegetales salteados en una base de trifongo con salsa bearnesa de vainilla.







Baristas preparando café al gusto, música en vivo y las mejores vistas desde el afamado campo de golf hasta los picos de El Yunque, complementan la experiencia que también contempla un diverso menú de alta coctelería y, por supuesto, postres hechos al momento, también usando ingredientes conocidos para el paladar del público local.

“Iguanas Cocina Puertorriqueña se ha convertido en un laboratorio de ideas culinarias en el que, definitivamente, los sabores de la cocina boricua son los protagonistas. Nos place saber que nuestros visitantes salen sumamente satisfechos con la experiencia de visitarnos y que con este nuevo menú de brunch tendrán una nueva gama de oportunidades y sabores para probar, a la vez que disfrutan de las agradables vistas y el servicio de calidad que nos distingue siempre”, indicó Nils Stolzlechner, gerente general de la propiedad.

El diseño del menú estuvo a cargo del chef ejecutivo de la propiedad, Ramón Carrillo, quien junto al chef Jorge Cátala, tendrán a su cargo ejecutar este menú todos los segundos domingos de cada mes, en horario de 11:00 a. m. a 3:00 p. m.

Además de Iguanas Cocina Puertorriqueña, la oferta gastronómica del Wyndham Grand Rio Mar incluye a Roots Coastal Kitchen, Caicu Bar, Hole in One, 5 O’Clock Somewhere Bar & Grill, Tiki Hut, Marbella Restaurant, Seafood & Steakhouse Restaurant y Barista Café.

Para información puede acceder al sitio web WyndhamGrandRioMar.com o llamar al 787-888-6200.