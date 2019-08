Resplandor del oro blanco engalana nuevo Touch Tous The Luminous Gold

La luminosidad de los destellos del oro blanco, la transparencia de la luz del día y la alegría que evocan las flores blancas, representan Tous The Luminous Gold, un eau de toilette de la familia chipre con base almizclada, creado por la perfumista Ane Ayo para Tous.

Con esta nueva fragancia, Tous Touch evoluciona hasta llegar “a una faceta más luminosa y con mucho optimismo”, expone Javier Bacallado, director de comunicaciones de Tous.

The Luminous Gold sigue a sus antecesores Tous Touch —Touch The Original Gold y Touch The Sensual Gold— en términos del diseño, empero, presenta una novedad importante: por un lado la distinción del oro blanco y su nuevo empaque.

“En este caso, con el pan de oro se ha querido representar un acabado con sobriedad, elegante, sofisticado y muy sensual”, consideró Bacallado al destacar que el frasco mantiene la esencia y el toque artesanal inspirado en la colección de joyas Duna, con la identidad de Tous, el osito colgante.

La tapa está hecha con Zamak un metal muy resistente y de alta calidad.

De acuerdo con Bacallado, la perfumista “quiso representar la luminosidad del oro blanco en una fragancia muy optimista, donde ese entusiasmo sale con el limón, osmanthus, grosella negra, pimienta rosada y después continúa con de loto acuático muy intenso. La flor blanca es el denominador común en las tres fragancias Touch, pero cada una tiene su forma de desenvolverse, de forma muy personal. En el fondo, pachulí, ámbar, maderas cremosas y el almizcle aterciopelado hace que se desarrolle y que logre una muy buena fijación”.

“Con este lanzamiento seguimos trabajando lo que hemos denominado las fragancias sofisticadas, como la mujer sofisticada que se cuida y que trabaja. Buscamos atraer a esas mujeres que buscan la luz y el optimismo ante todo”, expresó el experto.

The Luminous Gold ya está disponible en tiendas Macy’s, JCPenney, Sears y Preciosa, en tamaños de 3.4, 1.7 y 1 onza.