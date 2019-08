Serafina Beach Hotel toma Girls Night Out en The Mall of San Juan

Serafina Beach Hotel hizo un takeover del evento Girls Night Out que celebra The Mall of San Juan todos los miércoles en el Prosecco Bar.

“Nos place recibir a nuestro socio de la industria de turismo, Serafina Beach Hotel, para que tome nuestro evento, Girls Night Out, y comparta su oferta con las clientas que nos visitan los miércoles en el Prosecco Bar”, destacó Marnie Marquina directora de mercadeo y auspicios en The Mall of San Juan.

“Agradecemos a The Mall of San Juan por su iniciativa y la oportunidad de compartir nuestro ambiente social sexy serafina con las clientas del centro comercial. Al tomar Girls Night Out llevamos nuestra experiencia mediterránea a su Prosecco Bar, junto a la música de nuestro DJ Miguel del Río”, señaló Betsy Mújica directora de ventas y mercadeo de Serafina Beach Hotel.

Todos los miércoles del verano de 6:00 p.m. a 8:00 p.m., las féminas tienen una cita en Girls Night Out, en el Prosseco Bar de la Terraza de The Mall of San Juan. Un momento especial para compartir entre amigas y disfrutar de buena música y charlas, acompañadas de una variedad de tapas, cócteles y prosecco a precio especial.

“En The Mall of San Juan buscamos excusas para celebrar junto a nuestros clientes. Todos los eventos y experiencias que ofrecemos hacen de The Mall of San Juan uno de los destinos de compras, gastronomía y entretenimiento favoritos de la mujer puertorriqueña”, finalizó Marquina.

Para más detalles, horario, promociones y eventos especiales en The Mall of San Juan, visite www.themallofsanjuan.com.

Para más información y reservaciones en el Serafina Beach Hotel y el restaurante aMare puede visitar www.serafinabeachhotel.com. Siga al SerafinaBeachHotel en Facebook, y en Instagram y Twitter @SerafinaHotel.