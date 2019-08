El extraño fenómeno que hizo desaparecer el Sol por varias horas en Siberia

Completamente a oscuras, así quedó el cielo de Siberia el pasado viernes 9 de agosto, cuando misteriosamente el Sol no salió. El extraño fenómeno se registró en el área de Verkhoyansk, donde los habitantes no podían creer cómo el sol desaparecía después de haber amanecido, en medio de un inclemente verano.

Pese a lo extraño, la situación ya había ocurrido aproximadamente un año atrás, cuando en julio de 2018, en las zonas de Yakutia, Eveno-Bytantaisky, Zhigansky y el mismo distrito de Verkhoyansky, el Sol también desapareció.

Según los habitantes de Verkhoyansk en esta oportunidad, la oscuridad tenía un tinte amarillo que duró más de tres horas. En ese periodo de tiempo se sintió además una fuerte caída en la temperatura del aire, situación rara para esta época del año.

Black skies over Siberia: Sun disappears behind thick clouds in bizarre repeat of 2018 blackout – Giant sub-Arctic wildfires spewing enormous amounts of carbon monoxide Photo showing black skies ove https://t.co/c89YpstPVW pic.twitter.com/5RtQzlY4L5

— Desdemona Despair (@DesdemonaDes) August 10, 2019