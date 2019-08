Telescopio de la NASA divisa nueva galaxia lateral

El telescopio Spitzer divisó una galaxia posesionada perfectamente de forma lateral a 44 millones de años luz del planeta Tierra, conocido como NGC 5866, anunció el jueves la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA).

Según la agencia espacial, la NGC 5866 tiene un diámetro de aproximadamente 60,000 años luz y aparenta mostrarse diferente a las demás galaxias, pues estas usualmente tienen una forma en espiral o en una fina capa de partículas.

“Spitzer detecta luz infrarroja, y la luz roja aquí corresponde a una longitud de onda típicamente emitida por las partículas”, dijo la NASA en un parte de prensa en su sitio web.

Con una consistencia similar al que emite un hollín o un humo denso, según la agencia, las partículas absorben la luz de las estrellas y luego la remite a longitudes de onda más largas, inclusive en infrarroja.

No, this red beam in space isn't a light saber! It's a galaxy, far, far away — 44 million light-years away, to be exact.

Because we're facing the galaxy's edge, our @NASAspitzer telescope detects its infrared light but can't see its spiral features. More: https://t.co/0bWqjKIHIy pic.twitter.com/WPqEHqkCcl

— NASA (@NASA) August 7, 2019