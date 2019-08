Antes de él estuvo Poiret, sí, evocando el Orientalismo. Fue el primer acercamiento a otra cultura en la moda y eso que hubo muchos antes de la creación de los diseñadores como árbitros de estilo y quienes plasmaron las tendencias sociales y estéticas en la pasarela. Pero Kenzo Takada fue el que definitivamente trajo la libertad del colorido al Pret A Porter en los años 70, evocó la etnicidad en siluetas occidentales, el que trajo logos statement y evocó la riqueza textil en productos que desafiaban la imaginación. Dejó su propia marca en los símbolos de oriente, reinterpretados de forma contemporánea y global, pero a su vez, ese ‘joie de vivre’ y esa esencia única que ha transmitido en colaboraciones, la última con la marca de belleza global Avon. Kenzo Takada: la reinvención constante del espíritu creador

Kenzo pasó del dramatismo en pasarela a dosificarlo en sus otras creaciones. Vendió la compañía a LVMH en 1993, se retiró en 1999, pero con Humberto León y Carol Lim –y posteriormente con Felipe Oliveira– se ha mantenido la esencia neo étnica y casi kitsch de la compañía (esta última temporada se inspiraron en Botticelli). Él, por su lado, ahora estará diseñando vestidos para la nueva temporada de ópera japonesa que hará tour en septiembre y sigue ocupado, creando perfumes (el primero lo lanzó aún antes de retirarse) para expresar, conceptualmente, lo que él sigue representando en el campo artístico.

Esto también se ve en el libro que lanzaron Kazuo y Chihiro Matsui, donde reúnen más de 300 bocetos de moda y fotos su época de auge con otras leyendas de la moda como Yves Saint Laurent.

Ahora, el diseñador de 80 años, en Colombiamoda 2019, lanzó su nuevo perfume, “Avon Life Colour”. Metro habló con él sobre su nueva faceta y cómo ve la moda actualmente.

¿Qué opina de Felipe Oliveira, el nuevo director creativo de su marca?

Desde hace 10 años que Carol y Humberto le dieron juventud a la marca, he visto que me han hecho un homenaje y ha sido muy bueno en este sentido. Pero también, Felipe tiene una gran experiencia en la moda y espero que continúe la labor de ambos. Y que tenga, claro, mi espíritu, pero añadiendo su propia visión.

“La moda se tornó en algo tan importante, que llegó a ser necesaria para la vida”

¿Cómo fue el proceso de creación del libro “Kenzo” que se lanzó hace poco?

Mi amiga Kazuo Matsui quería hacer este libro desde sus veinte años. Desde al año 200, realmente, quería sacar un libro sobre mi vida, sobre todo mostrando mis bocetos. Esto le tomó mucho tiempo. Ella falleció hace un año, año y medio, pero en este tomó varios de mis bocetos principales. Así que su hija, Chihiro, fue la que continuó con la publicación de este libro, que es bastante personal: de hecho, la mitad del mismo son casi 300 bocetos y la otra comprende mi biografía y mis fotografías. El año pasado salió en Francia y en abril pasado, en Estados Unidos e Inglaterra.

Usted lleva mucho tiempo retirado de la moda, pero no es ajeno a ella. Ha dicho que actualmente prima en ella la inmediatez, que hay mucha gente. ¿Pero qué rescata de ella, en la actualidad?

Hoy la moda es muy importante. Hace 50 años, la moda ya era importante para la gente, pero no la imaginábamos así de democratizada. Y no me refiero solo a los desfiles, las pasarelas, sino a la información, al modo de trabajar en ella. De venderla. Vender la moda hoy es absolutamente diferente. Hoy encontramos que toda la juventud se interesa por la moda y que esta se tornó en algo tan importante, que llegó a ser necesaria para la vida. Es como una vitamina diaria, lo que me parece absolutamente fascinante.

Hubo muchos diseñadores, contemporáneos suyos, que licenciaron su nombre en montones de productos y se desdibujaron en el proceso. ¿Qué ha pasado en su caso?

Lo que he procurado hacer es trabajar con un equipo con el que conecte plenamente y trabajar al máximo con él. No conozco el secreto para que no pase esto, pero lo que yo hago particularmente es siempre es estar al lado de un equipo que haga todo esto conmigo.

Incluso antes de retirarse usted ya estaba lanzando perfumes. ¿Por qué sigue con los perfumes? ¿Por qué con Avon en particular?

Sí, he desarrollado muchos perfumes antes. Pero Avon es una compañía que da mucho para la mujer en el mundo entero y ha democratizado sus productos, que son de alta calidad. Lo ha hecho en el mundo entero y son bastante apreciados. Esto me cautivó y me pareció bastante interesante.

