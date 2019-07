La historia del felino impostor que se transformó en la sensación de Internet

Hay una eterna pelea entre los dueños de los gatos y los perros acerca de cual mascota es mejor, ambos tienen características fascinantes que los transforman en los mejores amigos de sus dueños.

Aunque los gatos tienen una cosa que los caracteriza y es esa cierta independencia e indiferencia hacia las distintas situaciones domésticas que a veces los hace parecer un poco más astutos.

Aunque en casos como el que expuso @FranRaimonda en Twitter a veces si parece que son más inteligentes.

Según la historia del tuitero, respaldada con una imagen, fueron víctimas de un gato impostor. "En mi casa había un gato que se hacía pasar por mi gato y pensábamos que nuestro gato estaba siendo mas bueno y le dábamos de comer cosas piolas. Hoy los descubrimos juntos", contó.

hola sabian que en mi casa habia un gato que se hacia pasar por mi gato y pensabamos que nuestro gato estaba siendo mas bueno y le dabamos de comer cosas piolas. hoy los descubrimos juntos pic.twitter.com/pnRUHkjwVn — pancho (@FranRaimonda) June 30, 2019

La historia se repite

Y una ve que la historia llegó a Twitter, y que 13 mil personas estén hablando de eso, mucho usuarios de la red social reconocieron haber sufrido situaciones similares con gatos impostores.

"ME PASÓ LO MISMOOOO, me siento una mala madre, no supe diferenciar a mi gataa", respondió @Brisa_Luceroo.

"Yo ahora tengo un gato bueno y un gato malo", contó @bebuccha con una foto de dos felinos exactamente iguales.

"Una vez apareció un gato igual al mío, lo entre y le di comida DESPUES NO LOS PODIA DIFERENCIAR así q saque a uno de los dos y me convencí q el q quedo era el mío… al día de hoy sigo en duda si no le erre", agregó @TatiiPellegrini.

La pregunta es para los dueños de gatos, ¿ustedes pueden han sufrido el caso de los felinos impostores?.