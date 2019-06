Reclutan héroes para vencer cáncer de sangre

La organización Leukemia & Lymphoma Society (LLS) se está preparando para celebrar su sexto evento anual “Light the Night” en Puerto Rico, como parte de los esfuerzos para crear conciencia y recaudar fondos de investigación y apoyo a los pacientes de cáncer de sangre. Como parte de esta agenda, la organización sin fines de lucro celebró recientemente un desayuno ejecutivo con líderes empresariales locales para analizar el impacto del cáncer en el lugar de trabajo y cómo los socios corporativos pueden apoyar la batalla contra el cáncer de sangre.

“El cáncer es ahora la principal causa de muerte en 22 estados. Casi la mitad de todos los hombres y poco más de un tercio de las mujeres en los Estados Unidos y Puerto Rico tendrán cáncer durante sus vidas. Esto representa un nuevo diagnóstico de cáncer cada tres minutos. A la luz de esta realidad, hacemos un llamado a empresas y ciudadanos para que apoyen nuestra batalla, ya que estamos convencidos de que la investigación del cáncer de sangre es el punto de partida para encontrar curas para muchos otros tipos de cáncer”, explicó Eliseo Roques-Arroyo, socio administrador de EDGE Legal y expresidente de LLS en Puerto Rico, quien habló sobre el impacto del cáncer en el lugar de trabajo.

LLS es la organización nacional sin fines de lucro pionera y más grande en el mundo dedicada a combatir el cáncer de sangre. Desde 1949, ha sido pionera en investigaciones innovadoras, no solo promoviendo tratamientos que salvan vidas y curas para los 1.3 millones de personas con cáncer de sangre en Estados Unidos, sino que también ayuda a pacientes con otros tipos de cáncer.

“Puedo dar fe de que obtener un diagnóstico de cáncer dentro de la familia es uno de los momentos más oscuros que cualquier persona puede pasar. Más allá del miedo y la agitación emocional, la lucha contra el cáncer supone una grave carga para los pacientes y para la sociedad en general. Las iniciativas de LLS iluminan esa oscuridad y dan esperanza a quienes sufren directa o indirectamente el diagnóstico”, explicó Ignacio Álvarez, CEO y presidente de Banco Popular de Puerto Rico, uno de los oradores invitados y el pasado presidente ejecutivo del evento Light the Night de LLS en Puerto Rico.

La LLS está continuamente reclutando personas para adelantar su misión. Una de sus plataformas clave es la caminata Light the Night, un evento nacional de recaudación de fondos que se lleva a cabo en más de 140 ciudades, con más de 1,000,000 de participantes y 10,000 equipos corporativos iluminando la noche. La caminata Light the Night se llevará a cabo el sábado, 9 de noviembre de 2019 y saldrá de Paseo Caribe en San Juan. “La LLS está buscando socios que sean tan apasionados como nosotros por cambiar vidas, por crear más sobrevivientes en nuestro mundo y, en última instancia, por curar el cáncer”, afirmó Sam Kirschner, Director de Operaciones de CPG Real Estate y presidente del consejo ejecutivo del evento Light the Night de la LLS. Aquellos que deseen unirse a esta batalla y apoyar la iniciativa pueden acceder a www.lightthenight.org para obtener más información.

