Estas son las playas que desaparecerán en unos años por el plástico

Según Naciones Unidas, 13 millones de toneladas de residuos de este material llegan a los mares del mundo. Es como si cada minuto se arrojara un camión lleno de plástico al mar.

Para no ir muy lejos, hace poco se presentó una emergencia ambiental en Puerto Colombia, a pocos kilómetros de Barranquilla, capital del Atlántico, cuando una ‘isla’ de basura, si, de basura, llegó a las playas de esta localidad, lo cual afectó a la comunidad que tuvo que limpiar estos residuos que llegaron por cuenta del oleaje y de los vientos que atrajeron esta suciedad.

Para crear conciencia, te mostraremos algunos de los paraísos que se perderán por el plástico.

El primer ejemplo es el de una isla que ya empezó a ser inundada por la basura. Se trata de la isla Henderson, ubicada en el sur del Océano Pacífico. Este lugar es el más cubierto de plástico en todo el mundo. Dice la National Geographic que cada metro cuadrado de esta isla tiene 671 trozos de desecho plástico.

El Mar Mediterráneo conecta a Europa, Asia y África, por lo que puede considerarse una zona importante para los tres continentes. Según Greenpeace, también se destaca por su rica biodiversidad, ya que aloja alrededor del 7,5% de las especies marinas conocidas. Sin embargo, las zonas costeras tienen una alta densidad de población, además del número de turistas que llegan en verano y el tráfico marino comercial. Todo lo anterior hace que la acumulación de plástico, vidrio y caucho en el Mar Mediterráneo cause preocupación.

Las Islas Coco, un lugar conformado por 27 islas australianas de las cuales solo dos están habitadas, ya están repletas de basura. En siete islas del archipiélago encontraros restos de los humanos y el plástico es el que predomina.

Hace un año en las playas de Santo Domingo, República Dominicana, llegó una gran ola de basura. La tormenta tropical Beryl provocó el aumento del caudal de varios ríos que desembocaron en el mar con toda la basura que tenían. Durante los siguientes meses las autoridades recogieron de las costas de Santo Domingo más de 100 toneladas de basura.

El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés) recuerda que en el mundo solo 21 países tienen la suerte de contar con dos océanos diferentes. Y Colombia es uno de ellos. Aquí contamos con 1760 kilómetros de costa sobre el Caribe y 1300 kilómetros sobre el Pacífico. Las aguas territoriales de nuestro país albergan más dev2000 peces marinos, 2250 moluscos, 2860 kilómetros cuadrados de corales y seis especies de tortugas. ¡Tenemos que cuidarlas!

Y ya que se habla de este tema, vale la pena destacar una actividad que se realizará en el mes de junio y es el Run For The Oceans, que se llevará a cabo entre el 8 y el 16 de junio, donde los corredores de todo el mundo podrán inscribirse y realizar un seguimiento de sus entrenamientos y carreras inscribiéndose en el desafío Run for The Oceans Challenge en la aplicación Runtastic (Joyrun en China).

Por cada kilómetro recorrido, adidas aportará un dólar a Parley Ocean School (con un límite de 1.5 millones de dólares). Este movimiento une a cerca de un millón de corredores alrededor del mundo. Para obtener más información y para registrarse, visite adidas.co/runfortheoceans.