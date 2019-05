Meghan y Harry rompieron dos reglas del protocolo real en su búsqueda de niñera

Archie Harrison Mountbatten-Windsor es el más chico de la familia real británica y buena parte de la atención de la prensa está posada sobre las decisiones que lo involucren. En esta oportunidad, El diario The Daily Express reseñó que la duquesa Meghan Markle busca a una “persona discreta, que no se deje deslumbrar por la fama”.

Aunque la pareja real no ha dado detalles públicos sobre la búsqueda, la prensa británica especula que la búsqueda comenzó.

Rompiendo el protocolo la pareja habría dejado abierta la posibilidad de que serán considerados los hombres. Tampoco será necesaria la nacionalidad británica para aspirar al trabajo, dos cosas que rompen con el protocolo de la estricta monarquía británica.

The Queen and The Duke of Edinburgh were introduced to the newborn son of The Duke & Duchess of Sussex at Windsor Castle. Ms Doria Ragland was also present. The Duke & Duchess of Sussex are delighted to announce that they have named their son Archie Harrison Mountbatten-Windsor. pic.twitter.com/PaHVhPlUl5

— The Royal Family (@RoyalFamily) May 8, 2019