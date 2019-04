Crean cóctel inspirado en Game of Thrones

Miles de personas alrededor del mundo encenderán sus televisores el domingo para presenciar la última temporada de Game of Thrones, la serie más exitosa de HBO. En honor al cierre de esta temporada, Diageo exhorta a disfrutarla con una bebida inspirada en la misma serie, White Walker by Johnnie Walker.

"¿Qué mejor manera de celebrar el cierre de una de las series más intrigantes de HBO, que con una bebida formulada específicamente para ella? Así que para celebrar el día más esperado del año y brindar por el comienzo épico del final, no busques más, aquí están los cócteles temáticos GOT de White Walker by Johnnie Walker", exhortó la marca en declaraciones escritas.

War y The King son dos de los múltiples cócteles confeccionados con White Walker by Johnnie Walker, para resaltar las notas de caramelo y vainilla de este whiskey escocés, edición limitada, mientras disfrutas de la última temporada de esta serie. The King es un cóctel con un toque cítrico servido en un “highy ball” sobre hielo, mientras War es un cóctel un poco más tropical con agua de coco y decorado con una cáscara de naranja.

"White Walker by Johnnie Walker trae consigo la fantasía de la serie al mundo real, a través de un peculiar empaque que se transforma al entrar en contacto con el frío. El diseño que cubre esta botella icónica fue ingeniado con una tinta especial que utiliza tecnología sensible a la temperatura. De manera que, al enfriar la botella, se podrán apreciar unos destellos de color azul brillante que aparecen –como por obra de magia– al pasar unos minutos y que eventualmente cubren el envase completo, develando un mensaje oculto", explicaron.

White Walker by Johnnie Walker está disponible en La Bodega de Méndez y en tiendas seleccionadas. Para más información sobre esta edición, puede acceder www.johnniewalker.com y seguir la conversación en Johnnie Walker Puerto Rico en Facebook.