La verdadera razón por la que Jada Pinkett Smith dejó de seguir a las Kardashian

Para aquellos que no ven a Keeping Up With Kardashians, es muy probable que nunca hayas escuchado el nombre de Jordyn Woods antes de que la acusaran de tener una aventura con Tristan Thompson. Pero desde el ahora infame incidente, se piensa de inmediato en Woods como la mujer que destruyó a la familia de Khloé Kardashian. La gente ha juzgado rápidamente a Woods y la familia Kardashian ha cortado lazos con alguien que alguna vez fue considerado parte de la familia. Pero no todos le dan la espalda a Woods.

Para mucha gente, fue un shock cuando Jada Pinkett Smith reveló que invitaría a Woods a su programa, Red Table Talk, para hablar sobre su papel en el escándalo con la familia Kardashian.

Las acciones de Jordyn con Thompson hicieron que la mejor amiga de Kylie se convirtiera en la mala de la película, por lo que algunos se preguntaron por qué la esposa de Will Smith le daría a

Jada Pinkett Smith dejó de seguir a las Kardashian en Instagram

Estaba claro desde el principio que la familia Smith tenía a Woods de vuelta. Todos los miembros de la familia simpatizaron con ella y reconocieron su edad y malas elecciones. En una videollamada a Woods, Will Smith le dijo a Woods: "Quiero que sepas que te apoyamos".

Después todo el escándalo, parece que la familia Smith sigue apoyando a Woods. Las fuentes han confirmado que tanto Jada Pinkett Smith como Will Smith han dejado de seguir a Kris Jenner, Kim Kardashian y Khloé Kardashian.

Todo deriva de que el padre de Jordyn y Will Smith trabajaron juntos en la serie El Príncipe del Rap y desde entonces son muy buenos amigos. Por esa razón, la familia decidió apoyar a Jordyn y cortar lazos con la familia Kardashian.

