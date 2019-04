Kylie Jenner ganó millones de dólares gracias al escándalo de Jordyn Woods y Tristan Thompson

En los días posteriores al escándalo de infidelidad de Tristan Thompson y Jordyn Woods, Kylie Cosmetics redujo el precio del kit de labios Jordy inspirado en Woods en un 50 por ciento, pero según la magnate del maquillaje “eso fue solo una coincidencia”.

Durante una entrevista reciente con The New York Times, Kylie insistió en que la baja en el precio no tenía nada que ver con capitalizar la atención de los medios de comunicación después de una historia sensacionalista centrada en que el novio de su hermana Khloé habría tenido relaciones con su mejor amiga, señaló que solo “estaban eliminando inventario debido a un cambio de empaque”.

Kylie aseguró que no sabía que la línea de labiales lanzada por Jordy había recibido un descuento y que llamó a un empleado tan pronto como se enteró. Ella dijo que se había puesto a la venta un par de semanas antes cuando la compañía cambió el empaque de blanco a negro. "Esa no es mi personalidad. Nunca haría algo así y cuando lo vi, me sentí ofendida", dijo Kylie. "Jordyn sabe que en realidad no lo puse a la venta".

La rebaja del precio fue de $ 27 a $ 13.50. Esto hizo que el kit de labios se agotara e impulsara un aumento en las ventas de todos los cosméticos Kylie.

