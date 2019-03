Cannes mantiene su veto a Netflix y lo deja fuera del festival por segundo año

Aunque el actor Will Smith defiende a la plataforma de películas, los organizadores mantienen el veto. Netflix no estará en el Festival de Cannes y esta es la razón.

Pero esta batalla no es solo con Netflix, es con todas las empresas productoras de películas que no llevan sus apuestas a la gran pantalla.

Parece un acto por preservar la esencia de ir al cine. Esta medida tiene divididos al jurado del festival.

“En mi casa, Netflix no ha sido nada más que un absoluto beneficio porque pueden ver películas que no habrían visto de otro modo”, dijo Will Smith.