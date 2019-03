FOTOS: Compartió en Twitter que su papá estaba triste porque nadie iba a su tienda de donas y esto sucedió

Hay negocios que prosperan y otros que fracasan. Pero tras leer esta historia, sabrás que algunos renacen. Esto fue lo que pasó en una tienda llamada Billy's Donuts, ubicada en Houston Texas, donde el hijo del dueño publicó en redes sociales la tristeza de su padre por no recibir clientes.

Pese a la gran inauguración y lo deliciosas que se ven las donas, el local se mostraba invisible para visitantes. Por tal motivo, Billy B tomó la decisión de compartir los sentimientos de su padre en Twitter, deparando en un resultado "mágico" para el futuro del negocio: los clientes comenzaron a llover.

My dad is sad cause no one is coming to his new donut shop 😭 pic.twitter.com/y5aGB1Acrc

— Billy's Donuts (@BillysDonuts) March 9, 2019