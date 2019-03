BTS: V se mostró sin camisa y enloqueció a las fanáticas en redes sociales

Una de las figuras más admiradas de la agrupación surcoreana BTS es Kim Tae-hyung, más conocido como V, quien sorprendió a sus fanáticas con una foto que las trastornó y enamoró más de él.

En el Twitter oficial del grupo de k-pop, fue compartida una foto del joven de 23 años sin camisa. Aunque no se ve su pecho completo, ver tan solo el cuello desnudo le bastó a las fanáticas para morir de amor por el cantante y bailarín.

En la imagen aparece con su cabello rubio decolorado y despeinado, lo que fascinó aún más a las seguidoras de la agrupación mundialmente conocida, que hace poco asistió a los premios Grammy.

El tuit con la foto cuenta con más de un millón de likes, casi 400 mil retuits y más de 190 mil comentarios.

“Cada vez que la veo es como la primera vez”, “La he visto siete veces y contando”, “Estoy en el hospital debido a un ataque cardiaco al ver la foto junto a otras 500 ARMY más”, fueron parte de los comentarios por la foto de V.

Dear mr. Kim Taehyung. I open my eyes and looked at my bedside table. I look at my phone to see notifications from @BTS_twt I happy clicked on it and saw this. Now, I am at the hospital due to cardiac arrest with 500 more armys like me. #BTS #Taehyung

pic.twitter.com/S0xOn9qUK3

— jungkook ♡ (@TheWordTaekook) March 14, 2019