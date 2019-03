Umbrella Academy: conoce la historia de amor de la intérprete de Vanya Hargreeves (7)

La canadiense Ellen Page, sin duda se ha convertido en una de las actrices del momento gracias a su papel en la afamada serie de Netflix, The Umbrella Academy. Page tiene 31 años y ha formado parte de elencos importantes en reconocidas películas de Hollywood, en diferentes géneros entre los que destacan el drama, comedia, terror y filmes de superhéroes.

Sin embargo, aparte de sus habilidades artísticas, algo que muy pocos conocen es que Ellen Page es una de las famosas que más apoya los derechos LGBT, tanto dentro como fuera de la pantalla.

En enero del año pasado, la actriz celebró su matrimonio con Emma Portner, bailarina y profesora de danza de 22 años. Esto luego de que, tras seis meses de noviazgo, la pareja decidiera tomar un rumbo más serio con su relación.

Sin contar mayores detalles sobre su boda, la pareja posteó en sus cuentas personales de Instagram una foto en la que se logra ver sus manos con los respectivos anillos. A partir de ahí, sus fans se han mostrado felices por el futuro de la pareja.

Hasta el momento no se sabe la forma en la que se conoció la pareja, pero se rumora que todo empezó a través de redes sociales, cuando la actriz alabó el trabajo de la coreógrafa de Broadway. Con el paso de los meses, la relación ya se hizo formal cuando Portner acompañó a Page a la premiere de 'Flatliners' y desde allí hasta ahora todo ha ido 'viento en popa'. Aquí te dejamos algunas imágenes para resumirte esta famosa historia de amor.









Publicidad









The Umbrella Academy

The Umbrella Academy es una serie de Netflix, basada en la novela gráfica de Gerard Way, ex vocalista de la banda de rock alternativo My Chemical Romance.

Esta nueva serie, se enfoca en narrar la vida de un grupo de superhéroes que fueron adoptados por un inventor llamado Reginald Hargreeves. La historia central pasa por la vida de Vanya Hargreeves (número 7), en la rivalidad entre Diego (número 2) y Luther (número 1), y en cómo fueron preparados desde la infancia para acabar con una amenaza que trataría de destruir el mundo.

Te recomendamos en video