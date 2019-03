Resaltan la importancia de la suplementación diaria

Como parte de la celebración de marzo, Mes de la Nutrición, Centrum, la multivitamina más estudiada y la más recetada en el mundo, llevará a cabo orientaciones al público sobre la importancia de la suplementación diaria para obtener los micronutrientes esenciales que ayudan a complementar las necesidades nutricionales individuales acorde a su edad, género y estilo de vida.

Las orientaciones se llevarán a cabo durante el mes de marzo en las principales cadenas de farmacias a través de toda la isla.

“En este mes de la nutrición queremos reforzar en la importancia de establecer como rutina diaria el consumo de un suplemento multivitamínico para ayudar a cubrir las necesidades nutricionales que con los alimentos solamente podrían no completar” indicó María Victoria Serrano, gerente senior de Centrum. Abundó la ejecutiva, que las vitaminas y los minerales incluidos en Centrum tienen funciones únicas en el organismo y su variedad de fórmulas especializadas proveen los micronutrientes esenciales para apoyar la revitalización de las células y cubrir las necesidades individuales diarias de energía e inmunidad en el cuerpo.

Las vitaminas juegan un papel primordial en el desarrollo del ser humano. Algunas constituyen una defensa contra el ataque de los radicales libres. Los minerales por su parte, presentes en pequeñas proporciones en los alimentos que consumimos como vegetales y proteína animal, constituyen el 4%-6% de la masa corporal y son vitales en la creación de enzimas en el cuerpo.

Centrum cuenta con una extensa línea de productos con fórmulas específicamente desarrolladas para atender las diferentes necesidades de la población de acuerdo a su género y edad. Desde las tradicionales Centrum® para adultos, Centrum Men y Centrum Women para hombres y mujeres menores de 50 años que ayudan a apoyar la función normal del sistema inmune. La fórmula para mujer también ayuda al metabolismo, a una apariencia saludable y huesos fuertes. En cuanto a Centrum Silver Adults 50+ para la población mayor, esta fórmula ayuda a apoyar la fortaleza de los huesos y la salud de los músculos.

Por su parte, para aquellos que no les gustan las tabletas está la variedad de las Centrum Multigummies: Adults, Adults 50+, Men y Women; todas con sabor a frutas naturales. Para apoyar las necesidades de energía, inmunidad y metabolismo, tenemos Centrum Multigummies Adults. La fórmula Centrum Multigummies + Omega-3 además puede contribuir a la salud en general, el corazón+, cerebro y salud ocular2 Mientras los Centrum Multigummies + Beauty va más enfocada en ayudar a contribuir a un cabello, piel y uñas saludables, entre otros.

Para participar del programa de orientación de Centrum y conocer como complementar sus necesidades nutricionales acorde con su género y edad busque el itinerario de visitas en la inserción de Centrum en el periódico

Fuente: Centrum es la multivitamina más clínicamente estudiada en el mundo: Fuente: Búsqueda PCH en PubMed.gov de estudios clínicos de MVM, enero 1982 a agosto 2013.

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración Federal de Drogas y Alimentos. El propósito de este producto no es diagnosticar, tratar, curar, ni prevenir ninguna enfermedad. Use según se indica.