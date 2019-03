CheeseChallenge: Se viraliza nuevo reto de lanzarle queso a bebés

Un nuevo reto que pone a prueba cómo los padres o algún familiar lanza un pedazo de queso a un bebé ha tomado fama en las redes sociales, pero también ha creado controversia.

El único objetivo del #CheeseChallenge es que el corte de queso se quede pegado en la cara del niño o la niña, mientras el perpetrador se ríe a carcajadas.

Pero, no todo es risas porque se ha comenzado a cuestionar la naturaleza de este reto. "Serías una terrible mamá si le tiras quedo a tu hijo! Este #CheeseChallenge le falta el respeto a los niños porque estos no tienen sentimientos o no podrán recordarlo. Los niños son seres humanos, y no se debería tirar queso en la cara a los humanos solo por popularidad", comentó un usuario identificado como @imagineallthep en Twitter.

Otra persona identificada como @RailroadMoose también se preguntó el fin del challenge. "¿Qué es tan divertido de tirarle un pedazo de queso en la cara a un bebé? Solamente se hace para que los padres o responsables sientan gratificación".

Vea alguno de estos ejemplos y juzgue usted:

Thankfully he likes cheese pic.twitter.com/5cE4SrgaR3 — shelbyjane (@shelbslord) February 28, 2019

After seeing the baby with the cheese I thought I’d try it myself 😂 pic.twitter.com/VAbCKdoOSQ — Liam Fox (@liambhoy1967) March 1, 2019

JAJAJAJAJAJAJAJ ME VOY IR AL INFIERNO pic.twitter.com/sMtB6gtUfw — B A R R A G Á N (@LaGr4nSenora) March 1, 2019

