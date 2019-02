Atrás la elegancia: Kate Middleton cambió radicalmente de estilo en solo minutos

Kate Middleton y el príncipe William viajaron esta semana hasta Irlanda del Norte para hacer varias visitas durante dos días.

A su llegada del viaje, los duques de Cambridge se mostraron muy elegantes con atuendos dignos de la realeza. Kate llegó a Belfast con un vestido tipo abrigo Carolina Herrera color rojo y como accesorios usó botas negras y zarcillos de oro. William, por su partes, vistió una camisa de botones azul, acompañada de un abrigo.

🏆⚽ At Windsor Park Football Stadium, home of the @OfficialIrishFA, The Duke and Duchess of Cambridge took a closer look at the British Championship trophy, won by @NorthernIreland when it was last played in 1984 #RoyalVisitNI pic.twitter.com/zCW4SaRyoN — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) February 27, 2019

Durante su viaje, los duques visitaron el National Football Stadium, sede de la Asociación Irlandesa de Fútbol, dedicada a promover la salud física y mental de la comunidad local con programas, entre los que destacan el ‘Shooting Stars’ promueve el deporte entre las chicas y el ‘Ahead of the Game’ apoya a clubes y voluntarios que sufren de problemas de salud mental.

🙌 The Duke and Duchess of Cambridge meet @NorthernIreland goalkeeping legend Pat Jennings at Windsor Park Football Stadium, home of the @OfficialIrishFA #RoyalVisitNI pic.twitter.com/Va3HUwyVlH — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) February 27, 2019

Kate y William compartieron con algunas atletas del programa, para ello, la duquesa hizo un radical cambio de atuendo. Un abrigo oscuro, pantalones negros y zapatos deportivos azules, sustituyeron a la elegante vestimenta con la que había llegado al lugar.

The @OfficialIrishFA’s ‘Shooting Stars’ programme encourages young girls to play football, and works to support clubs and volunteers when dealing with mental health issues — The Duchess of Cambridge joined in games with the team at Windsor Park. #RoyalVisitNI pic.twitter.com/twQTPnggnU — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) February 27, 2019

Los esposos se lanzaron al campo de fútbol junto a las deportistas y jugaron un amistoso partido.

En el pasado la duquesa de Cambridge ha demostrado su pasión por los deportes junto a su esposo. Ambos han hecho voleibol, arquería, rapel y velerismo.

Te mostramos en video: