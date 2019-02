Ejercicios fáciles en casa para tonificar las piernas y desaparecer la flacidez en los muslos

View this post on Instagram

¡ADIÓS FLACIDEZ! De la parte interna de las piernas (ADUCTORES)🔥🔥🔥 . . ⚡️Rutina de bajo impacto … 📌 Vas a necesitar: Mat … ⏳Duración: 40 minutos (Avanzado)… 👶Principiantes 2 series . 👧Intermedios 3 series . 😤Avanzados 4 series . 😴Descanso 40 segundos máximo entre cada ejercicio . 20 repeticiones con cada pierna de cada ejercicio .