La romántica forma en que Jennifer López y Alex Rodríguez comenzaron su relación

Alex Rodríguez y Jennifer López son una de las parejas más calientes del momento. Él es un ex atleta de alto perfil que ganó cientos de millones jugando béisbol, mientras que ella es una cantante y actriz premiada que ha construido su propio imperio empresarial. Dado que los dos enamorados recientemente celebraron juntos su segundo aniversario, es un buen momento para recordar cómo comenzó su romance.

El momento en que Jennifer López y Alex Rodríguez se conocieron

A finales 2016, el ex jugador de Grandes Ligas de Béisbol y la superestrella y actriz se encontraron por casualidad frente a un restaurante en Beverly Hills. Esto seguiría siendo recordado como el evento que llevó a su relación romántica. La historia de lo que sucedió exactamente fuera de ese restaurante fue contada por Rodríguez y López, pero curiosamente, sus cuentas difieren bastante.

Según Jennifer López, ella reconoció a la estrella del béisbol y decidió hablar con él. "Casi grité: Alex, pero soy la persona más tímida cuando se trata de cosas así", recordó López a Vanity Fair. "Literalmente podría haberme alejado, pero me acerqué y le di un golpecito en el hombro y le dije: 'Oye'… fue solo una de esas cosas en las que te sientes obligada a hacer algo que normalmente no harías".

Alex Rodríguez, sin embargo, tuvo una experiencia diferente. Aunque ahora lo describiría como "el día más afortunado de mi vida", al principio no lo parecía. En el show de Ellen DeGeneres, Rodríguez compartió que cuando López lo vio fuera del restaurante, en realidad no estaba de tan buen humor. "Olvidé dónde estacioné mi auto", dijo. "No tenía ni idea. Y estaba un poco molesto".

Sin embargo, de repente sintió un golpecito en el hombro y se dio la vuelta para ver a una mujer que no reconocía. "Es Jennifer, pero está vestida como Harlee de Shades of Blue", recordó Rodríguez. "Me tomó cerca de 4 o 5 segundos, y ella dijo, '¡Es Jennifer!' Y yo 'Oh, Dios mío, Jennifer. Estás preciosa.""

Después de ponerse al día, Jennifer López sugirió que se volvieran a ver. Los dos más tarde fueron a una cena y la química en el aire finalmente se convirtió en una relación real.

