Las fotos que demuestran que Alaïa, la hija de Adamari López es la niña más fashion

View this post on Instagram

Feliz domingo, contenta porque hoy llegan mis papis de su San Valentin en Republica Dominicana…. . #familiacostalopez #todossomostios #eltiempodediosesperfecto #alaïa #alaïacostalopez #model #adamarilopez #modelkids #girl #tonicosta #look #picoftheday #vestido #domingo #lentes #fashion #fashionphotography #modelo 👗: @romoda_infantil