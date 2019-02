Trucos para no aparecer ‘en línea’ en WhatsApp

Una de las cosas que la mayoría de los usuarios buscan en WhatsApp es la privacidad. Ya la aplicación nos permite desactivar el check de lectura y la última vez que nos conectamos pero aun no es posible, o pocos saben cómo, no aparecer ‘en línea’ mientras se está chateando con un contacto o leyendo un mensaje.

Acá te presentamos unos trucos sencillos para lograrlo:

Modo avión: esa opción no necesita descargar alguna aplicación ni nada, solo consiste en habilitar el modo avión, abrir WhatsApp para leer los mensajes y responderlos, cerrar la aplicación y desactivar el modo avión. De esta manera, al estar desconectado, las personas no sabrán que estuviste en línea.

Las notificaciones emergentes: activando esta función, puedes leer y contestar los mensajes que te llegan por WhatsApp sin necesidad de abrir la aplicación como tal. Solo debes entrar en ajustes y activar las notificaciones.

WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada en el mundo

Aplicaciones especiales: en Google Play existen varias aplicaciones, no oficiales, que te permitirán estar en línea y que la otra persona no se entere. Si bien las tres que acá mencionamos funcionan, advertimos que al no ser oficiales pueden ser maliciosas para el teléfono.

Las aplicaciones Lectura Privada para WhatsApp, Unseen e Invisibles son las que tienen mejores comentarios.

