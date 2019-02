“Bohemian Rhapsody” sonará en la gala de los Oscar con la voz de Adam Lambert

Los Premios Oscar 2019 vienen con todo, confirman la presentación en la gala de la legendaria banda Queen. Adam Lambert cantará Bohemian Rhapsody en los Oscar 2019.

Así lo confirmó La Academia desde su cuenta oficial en Twitter, dando un mensaje emotivo que llegó al corazón de los seguidores de la banda.

Is this the real life?

Is this just fantasy?

We welcome @QueenWillRock and @adamlambert to this year's #Oscars!https://t.co/7uDf42FbjJ

— The Academy (@TheAcademy) February 18, 2019