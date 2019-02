Innovación cosmética para mujeres y hombres

Una mascara que se ajusta a tu rutina diaria sin límites, es el producto más reciente de L’Oreal Paris. En un ambiente lleno de energía y creado para motivar a sus invitados, L’Oreal Paris presentó la mascara de levantamiento instantáneo con duración de hasta 24 horas, Unlimited Mascara. Durante el evento, reconocidas blogueras pusieron a prueba la nueva mascara, resistente al agua, mientras se ejercitaban.

LIV Fitness, localizado en Guaynabo, fue el lugar idóneo para que las invitadas tuvieran la oportunidad de probar la nueva mascara y conocer de primera mano sus beneficios. Previo al evento cada una seleccionó la clase de su preferencia entre diversas opciones que incluían: Booty Barre, Pole Fitness, Yoga & Rhythm Cycling. Cada clase fue cuidadosamente seleccionada para representar un beneficio del producto; Booty Barre (LIFT IT), Pole Fitness (HOLD IT), Yoga (STRETCH IT), Rhythm Cycling (NO LIMIT). Una vez allí las asistentes recibieron todos los accesorios necesarios para comenzar y mantener su entrenamiento e integrar la mascara en su diario vivir.

Disponible en dos tonos regulares y un tono resistente al agua, la nueva Unlimited Mascara tiene una fórmula de alargamiento que crea un levantamiento de pestañas y se mantiene fuerte, sin importar los retos que se presenten en el día. Además, su aplicador de doble posición ayuda a tener mejor control al momento de aplicar la misma. Levanta, inclina, estira y sostiene.

L’Oréal Paris es una marca que ha resaltado la belleza natural de las mujeres junto a su variada línea de cosméticos, cuidado del cabello, cuidado de la piel y coloración. L’Oréal Paris se ha impuesto la misión de ofrecer a todas las mujeres y hombres del mundo lo mejor en innovación cosmética en términos de calidad, eficacia y seguridad. Buscan alcanzar esta meta respondiendo a las necesidades y deseos de la gran diversidad de la belleza alrededor del mundo. L'Oréal Paris logra que los productos más innovadores estén al alcance de todos.