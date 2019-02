Maybelline Puerto Rico presenta su nueva colección de labiales

En un ambiente místico y rodeado de energía astral, Maybelline Puerto Rico llevó a cabo la presentación de su nueva línea de labiales, Made For All de Color Sensational, cuyos colores han sido creados para complementar la belleza de todo el que los luce. En el evento, Color Your Mood, los invitados disfrutaron de experiencias únicas donde descubrieron lo que les depara el destino y cual es el labial perfecto para combinar en cada momento.



La nueva colección, Made For All de Color Sensational, es una innovadora línea de labiales desarrollada para garantizar que cada color se vea sensacional en cualquier tono de piel. La misma fue probada en 50 mujeres de diversos tonos de piel y creada con sus destacadas formulas satinada y mate. La colección Made For All está disponible en 7 colores universales que incluyen: Spice For Me (satinado), Malva For Me (satinado), Pink For Me (satinado), Fuchsia For Me (satinado), Red For Me (Mate), Ruby For Me (satinado), y Plum For Me (satinado).

Como parte de las experiencias del evento los invitados aprendieron sobre el fascinante mundo de la astrología a través de lecturas del Tarot y de su Carta Astral. Además, disfrutaron de tatuarse con Henna sus signos zodiacales. Bar Clandestino fue el encargado de crear los cocteles de la noche como el Cosmic Guava, el Purple Kiss y el Lady In Blue, todos inspirados en la temática de la ocasión. La ambientación musical de la noche estuvo a cargo de DJ Jutchz.