DeWALT retira taladros por riesgo de choque eléctrico

La empresa de herramientas eléctricas DeWalt retiró del mercado algunos de sus productos por un riesgo de choque eléctrico, trascendió el miércoles.

Según el portal del Departamento del Consumidor de los Estados Unidos, los productos, que fueron vendidos, en su mayoría, en las tiendas The Home Depot, Amazon, entre otros, son los taladros DEWALT DWD110 y DWD112.

El cableado del taladro puede entrar en contacto con piezas internas móviles, presentando un riesgo de choque eléctrico.

Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los taladros retirados del mercado y contactar a DeWALT para programar una inspección y una reparación gratuita.

Se informó que alrededor de 120 mil unidades fueron vendidas.

Este retiro del mercado abarca los taladros reversibles de velocidad variable DeWALT DWD110 y DWD112 de 3/8 pulgadas. Los taladros son amarillos con acentos en negro y tienen un cable eléctrico conectado en un extremo. Solo los taladros con los códigos de fecha 2017-37-FY hasta 2018-22-FY son afectados. Si el taladro está marcado con una "X" después del código de fecha, ya se ha inspeccionado y no está afectado. El número del modelo está en una etiqueta en el lado derecho del taladro. El código de fecha está grabado en el cuerpo del taladro, debajo de la etiqueta. Los consumidores cuyo taladro no tenga un código de fecha, o que no puedan localizar el código de fecha, deben contactar a la compañía.