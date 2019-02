Atenderán la salud mental con servicios gratuitos a través de la Isla

Con el paso del tiempo, los efectos sobre la salud mental que puede sufrir una persona tras un evento traumático como lo fue el huracán María, no caducan, sino que se exacerban. En ese contexto y en busca de fortalecer las herramientas sociales y métodos de atención, la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPRRP) y la Hispanic Federation (HF) establecieron un acuerdo colaborativo a través del cual se brindarán servicios directos e indirectos para fomentar el bienestar emocional y atender las necesidades de salud mental.

"Por la necesidad inmediata de satisfacer las necesidades básicas, no nos hemos dado el tiempo, no nos hemos dado el espacio para realmente atender esa situación traumática que todos vivimos”, expresó a Metro la doctora Milagros Méndez Castillo, directora del Departamento de Psicología de la UPRRP. "En la medida en que tuviste estas experiencias de angustia, en la medida en que se aproxima un huracán y la gente empieza a ver las lluvias de nuevo, se vuelven a aflorar esos sentimientos y recrear un poco esa experiencia".

La iniciativa titulada PATRIA –acrónimo que significa Proyecto Universitario de Apoderamiento, Transformación y Recuperación con un Enfoque Interdisciplinario de Servicios Accesibles– integra profesores, estudiantes y profesionales del campo de la psicología, consejería en la rehabilitación y trabajo social con el objetivo de ofrecer servicios multidisciplinarios en distintos niveles. Las unidades de la UPR en Arecibo y Humacao, así como nueve Organizaciones de Base Comunitaria (OBC) localizadas a través de la Isla, son parte esencial del proyecto.

"Hay situaciones de salud mental que usualmente pasan bajo el radar, no se detectan, no se contactan, no acceden a servicios, primero porque hay estigmas respecto a los servicios de salud mental. Las personas de ordinario no solicitan servicios por el estigma asociado 'a que me vean', 'a que me identifiquen', 'me etiqueten' con un diagnóstico, por ejemplo, así que el huracán lo que hizo fue destapar un montón de situaciones que ya estaban ocurriendo pero que se mantenían ocultas en la esfera doméstica, digamos”, explicó Roberto Fernández, psicólogo de Taller Salud una OBC que ofrece servicios en Loíza y la zona noreste de Puerto Rico.

Suministrada

El acuerdo establece una asignación de $1.219 millones por un periodo de un año, otorgada por la HF, de los cuales $450 mil han sido designados para 50 estipendios estudiantiles a nivel graduado que trabajarán en el proyecto. Los estudiantes participantes ya recibieron una capacitación profesional especializada en manejo del trauma luego de un desastre y durante la recuperación.

"El proyecto Patria posibilitará que nosotros el estudiantado, compartamos y adquiramos nuevos conocimientos, estrategias, destrezas y competencias enfocadas en eventos naturales y traumas que podremos aplicarlas para atender mejor las necesidades de la población ante futuros eventos naturales, siempre salvaguardando el bienestar holístico de nuestros participantes”, sostuvo la estudiante graduada de psicología, Yineza Vargas.

Los servicios –de forma gratuita en su totalidad– se ofrecerán en tres niveles: los recintos de Río Piedras, Arecibo y Humacao; en las nueve OMC participantes; y directamente en los hogares a través de visitas.

"Esto para nosotros es una manera de asegurar que todo el trabajo que estamos haciendo sea de una manera holística", explicó a Metro la directora senior de HF, Charlotte Gossett Navarro. "En Puerto Rico hablar de recuperación no es solo hablar de techos ni solo hablar de agricultura ni de la energía renovable, pero de todo el ser, todo su entorno. Tenemos que también pensar en el ser humano como una persona emocional y con una salud no solo física, sino también mental”.

Por su parte, el doctor Luis A. Ferrao Delgado, rector interino de la UPRRP, manifestó que "este esfuerzo integral es una magnífica respuesta a las devastadoras secuelas emocionales que nos dejó el huracán María hace ya un año y medio".

El proyecto PATRIA ya está en vigor y si usted o algún familiar desea recibir servicios, puede comunicarse al 787-764-0000, a través de las extensiones 87422, 87423 y 87424.

El doctor Roberto Frontera Benvenutti, director de la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación, miembro de la Facultad de Ciencias Sociales de la UPR-RP y co-proponente principal de la propuesta, enfatizó en que "como proyecto de salud mental, no solo busca la reducción de síntomas. Lo que está buscando como proyecto de recuperación y transformación, es que las personas retomen muchos aspectos de su vida y desarrollen aún más de lo que fue su funcionamiento previo (a los huracanes Irma y María)".

La iniciativa de servicios de salud mental también busca promover la capacidad de preparación para futuros eventos naturales, enfatizando en el establecimientos de sistemas de apoyo efectivos, adherencia terapéutica y un registro de personas vulnerables o en mayor riesgo. La doctora Méndez Castillo indicó que otro objetivo es lograr que luiego de este primer año, el proyecto permanezca en la Universidad, se continúe con el entrenamiento especializado en manejo del trauma luego de un desastre natural a estudiantes graduados y que eso se traduzca en más servicios a la ciudadanía.

“Estos estudiantes se van a graduar, son profesionales que van a estar en la calle trabajando, ofreciendo el servicio y una de las cosas que está dentro de la propuesta es la garantía de que estos estudiantes le devuelvan un poco a la población la capacitación que les ha sido ofrecida”, explicó.