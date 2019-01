Sabrosa cocina rústica puertorriqueña

El renovado San Juan Hotel, Curio Collection by Hilton se proyecta nuevamente como la plaza del entretenimiento boricua, con shows, música en vivo y una robusta propuesta gastronómica, en contacto directo con agricultores locales, pescadores y productos artesanales. Para muestra, el restaurante Caña, concepto creado por la chef ponceña Juliana González.

Como un reflejo de nuestras raíces y dulzura que nos pertenece, Caña agasaja los paladares con platos de la cocina puertorriqueña pero al estilo de Juliana.

El menú demuestra un fuerte vínculo entre su puertorriqueñidad, bagaje cultural y experticia culinaria internacional.

“Escogí la caña porque la caña representa a Puerto Rico. Caña también se refiere a que somos gente trabajadora que ‘metemos caña’ como decimos”, describió a Metro González, quien está radicada en Miami.

La también chef ejecutiva del Barceloneta Restaurants Miami en La Ciudad del Sol, considera que el nombre era importante, pues revela el concepto del restaurante y a su juicio es algo divertido.

“Tenemos tres tamaños de platos: pequeños, medianos y grandes. Por esto, el concepto es family style para que las personas puedan compartir y la experiencia sea algo divertido”, sostuvo.

En la carta figuran la ensalada de ñame con setas y coco, la berenjena para untar con queso y nueces crujientes sobre pan recién horneado, ensalada de chillo fresco, el arroz con cangrejo y camarones, delicioso pulpo en escabeche servido con tostones, el pollo puertorriqueño marinado con cacao y especias locales, por mencionar algunos. Por su parte, el chef de cuisine Pablo Texidor creó una tuna tartar con soya blanca y jengibre bajo una espuma de batata del país.

“Cocino de forma rústica pero un poco más refinado, utilizando siempre los mejores ingredientes y los más frescos. Aquí todo se hace en la casa, desde el sofrito, las bases y las salsas”, aseguró.

En términos de la coctelería, todos los meses crean nuevas cócteles, integrando algunos tradicionales como el recién gin & tonic con frutas de temporada.

El amplio salón comedor decorado con tonalidades frescas y madera, cuenta con una cómoda barra y una terraza al aire libre para el disfrute del comensal.

Entretenimiento en vivo:

“Queremos que el San Juan Hotel se convierta otra vez en la sala de Puerto Rico con eventos especiales para los puertorriqueños. Para esto, nos hemos preparado para brindarles a nuestros invitados más que un almuerzo o una cena, que sea toda una experiencia. Los jueves vamos a tener a Cuenta Regresiva en vivo; los viernes, Sin Nombre; los sábados, a Charlie Sepulveda y San Juan Band”, destacó por su parte Landy Labadie, vicepresidente de alimentos y bebidas.









Publicidad









Más datos

•Caña by Juliana González está localizado frente a los jardines de El San Juan Hotel.

• Abierto todos los días

•Desayuno: 7:00 am – 11:00 am

•Almuerzo: 11:00 am – 2:00 pm

•Brunch: 10:00 am – 2:00 pm sábados y domingos solamente

•Cena: 5:00 pm – 11:00 pm

•Facebook: www.facebook.com/canabyjulianagonzalez/