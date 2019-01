Chris Hemsworth más sexy que nunca en la portada de 'Men’s Health'

Mejor que nunca, así se ve Chris Hemsworth en la edición de marzo de 2019 de la revista 'Men´s Health', que saldrá a la venta el próximo 12 de febrero y donde el protagonista de 'Thor' revela detalles de su rutina de ejercicios, vida personal y proyectos laborales que se estrenan este 2019.

El actor fue muy honesto y claro y esto fue lo que dijo sobre la presión de tener que mantener el cuerpo que lo lanzó al estrellato:

"Viene de la mano con los papeles que interpreto, pero mira, de vez en cuando verás paparazzis asomandose entre los arbustos y tú dices:" ¿Cómo está mi plataforma? ¿Ves? ¿Estoy a punto, o me he aflojado últimamente? Sin lugar a dudas, mantengo mi forma física porque me hace sentir mejor"

El actor también reveló que casi deja la actuación después de participar en 'Star Trek' de 2009:

"Estaba a punto de renunciar. Siempre quise actuar, y una de las primeras cosas que quise hacer cuando recibí dinero fue pagarle la casa a mis padres. Le pregunté a papá una vez cuando pensó que lo pagaría y me dijo: Honestamente, probablemente nunca. Quería cambiar eso. Así que estaba super activo con las audiciones. Y luego mi mentalidad cambió, lo que vino de estar en un punto en el que pensaba "volveré a Australia". Tuve una audición más en la que dije: "Haz esto por su casa". Piensa en otras razones aparte de ti". Eso fue para 'The Cabin in the Woods', y obtuve ese trabajo, y de ahí logré entrar a 'Red Dawn'. Y finalmente 'Thor' "