Evita la intoxicación por exceso de alcohol en las Fiestas de la Calle San Sebastián

En medio del bullicio, la algarabía y el ambiente festivo, podría resultar fácil el consumo desmedido de alcohol durante las Fiestas de la Calle San Sebastián. Pero cuidado, las grandes cantidades en poco tiempo podrían provocarte una intoxicación.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), en promedio 6 personas murieron por intoxicación por alcohol en los Estados Unidos todos los días, desde 2010 hasta 2012.

Según los CDC, la intoxicación por alcohol es causada por el consumo de grandes cantidades de alcohol en poco tiempo. “Cuando los niveles de alcohol en el cuerpo son muy altos, áreas esenciales del cerebro que controlan la respiración, el ritmo cardiaco y la temperatura corporal pueden dejar de funcionar y causar la muerte”, explicó en su portal cibernético la agencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.

Durante la celebración de las SanSe en 2017, Metro reportó que solo en una de las estaciones médicas instaladas ese año se atendieron al menos 58 personas por intoxicación de alcohol y caídas.

Las muertes por intoxicación por alcohol pueden ocurrir en personas de todas las edades, pero son más comunes en los adultos de 35 a 64 años y en los hombres.

Para prevenir una intoxicación, la recomendación básica es beber con moderación, no beber con el estómago vacío, o, simplemente, no beber. Ante una intoxicación por alcohol, aún cuando no sean evidentes los síntomas comunes, se recomienda recibir atención médica inmediata.

El tratamiento generalmente incluye prevenir problemas respiratorios o de ahogamiento, la infusión de líquidos a través de una vena (suero) para evitar la deshidratación, la oxigenoterapia, y el uso de vitaminas y glucosa para prevenir complicaciones graves de la intoxicación alcohólica.

Para las fiestas, el municipio de San Juan instaló varias estaciones médicas que estarán identificadas como “Centro de Salud”. En total hay cinco centros instalados en lugares estratégicos en el Viejo San Juan para el acceso de las personas que necesiten algún tipo de atención médica inmediata: en la calle Paseo de Covadonga (cercano al estacionamiento de Covadonga); lado oeste de la Plaza Colón; lado oeste de la Plaza La Barandilla; Casa Alcaldía de San Juan; y en el Museo de San Juan.

La administradora de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), Suzanne Roig Fuertes, hizo hincapié en que ante todo “a una persona con intoxicación de alcohol hay que atenderla a nivel clínico”.

Roig Fuertes hizo un llamado a la prevención respecto al consumo de alcohol, al tiempo que anunció que ASSMCA estará presente durante las SanSe con actividades en San Juan y Cataño. La administradora enfatizó en el llamado a prevenir el consumo de alcohol en menores de edad.

Según datos de una encuesta juvenil encomendada por ASSMCA en la isla, en 2017 se registró un aumento de 6 % en la cantidad de menores de edad en Puerto Rico practicando una modalidad de “beber en racha”, en comparación con los datos recopilados entre 2013 y 2014. “En otras palabras, es muchos tragos en un corto periodo de tiempo”, explicó. “Esa modalidad ha tenido un incremento significativo en Puerto Rico, dentro de los menores que se identifican como bebedores”.