Mujer gastó millones de dolares para parecerse a Kim Kardashian

El precio que tiene que pagar Kim Kardashian por ser una de las personas más famosas del planeta, es que muchas mujeres de todo el mundo están haciendo hasta lo imposible para tener las mismas curvas, mejillas contorneadas y voluptuoso trasero, en muchos casos incurriendo en peligrosos métodos de cirugía.

Se trata de Jennifer Pamplona, una mujer que habría gastado una suma muy aproximada al medio millón de dolares para para ser visualmente igual a Kim Kardashian. Esta era su excusa en una entrevista a News.com.au en el año 2017:

La extensa lista de cirugías para parecerse a Kim Kardashian incluían: implantes de senos y glúteos, liposucción, un trabajo de nariz agresivo e incluso removerle unas cuantas costillas. Durante este largo proceso ella comentó:

"Los cirujanos han dicho que no es posible, piensan que estoy siendo demasiado exagerada y que ya no necesito más, pero estoy decidida a hacerlo realidad"

Jennifer Pamplona,model,spent half a million dollars on 30 surgeries to look like Kim Kardashian https://t.co/Add4pSt5f7 pic.twitter.com/A0BqmyKSI3

— Kristen Neville (@ScornedWomanX) December 28, 2018