Thalía lista para recibir al Año Nuevo con sorprendente cambio de look

Este año fue uno de los más fructíferos para la cantante Thalía, ya que pudo desarrollarse no solo en el ámbito musical, sino también en la moda y como influencer gracias a sus videos virales en redes sociales.

Es por eso que la intérprete de "No me acuerdo" se ha mostrado muy emocionada por recibir un nuevo año e incluso ha comenzado a prepararse para la cuenta regresiva y ha compartido con sus seguidores su nuevo look con el que dará la bienvenida al 2019.

Con cabello castaño claro extra largo y lacio la cantante lució un atuendo azul eléctrico con manchas de leopardo y con un gigante moño en el cuello.

Thalía

Sus seguidores se mostraron con la belleza y naturalidad de la cantante quien no portó joyas ni ningún otro accesorio en su sesión de fotos.

