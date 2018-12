Lady Gaga interpretó por primera vez el tema de 'A Star is born' y lo hizo sin Bradley Cooper

Desde el lanzamiento de 'A star is born', la película que protagonizaron Lady Gaga y Bradley Cooper, muchos han estado esperando el momento en el que finalmente puedan escuchar la versión en vivo del tema, hasta que finalmente sucedió la noche del 28 de diciembre, en el concierto inicial de la nueva residencia de la cantante en Las Vegas, el proyecto tiene por titulo 'Enigma'.

Fue el momento cumbre de la noche, justo cuando Lady Gaga puso punto final a un energético primer concierto de lo que será su residencia en Las Vegas, por casi tres horas el público pudo deleitarse por un paseo por sus éxitos más emblemáticos. Para terminar el concierto Lady Gaga dedicó unas palabras a sus fanáticos:

"Nos conocemos desde hace tanto tiempo. Cuando la gente no entendía porque yo me vestía así, porque hablaba así, porque tenía esa actitud, por tantas cosas que llamaban vacías, ahora les puedo decir que me siento orgullosa de ser una estrella para ustedes, ustedes me dieron vida"