Meghan Markle y Kate Middleton van a misa de aguinaldo juntas para callar rumores de pelea

Con la llegada oficial de la navidad los miembros de la familia real han decidido por punto final a los rumores de una supuesta disputa familiar esta temporada y es por eso que Meghan Markle con el Príncipe Harry y Kate Middleton con el Prínicipe William asistieron juntos a a la Misa de Aguinaldo este martes 25 de diciembre en la Iglesia de Santa María Magdalena ubicada en la finca de Sandringham en King´s Lynn, una localidad de la capital inglesa.

Los primeros en llegar fueron Meghan Markle y el príncipe Harry que se unieron a su hermano el príncipe William con la radiante Kate Middleton, las dos parejas caminaron frente a las cientos de cámaras que se apostaron a las afueras de la iglesia.

Meghan and Kate arrive at church TOGETHER as Royals attend Christmas Day service https://t.co/WPnOSxIBA9 pic.twitter.com/L1OpvykvHg

Haciendo un poco de historia, esta es la primera Navidad de Harry y Meghan como pareja de casados mientras esperan a su primer hijo que nacería el primer trimestre de 2019. Por su parte fue visible que los tres hijos de William y Kate no asistieron a la misa con sus padres.

Meghan Markle and Kate Middleton are all smiles together at Christmas Day services! https://t.co/EWMQh1c2A4 pic.twitter.com/naR0qU9OV7

— Access (@accessonline) December 25, 2018