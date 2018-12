Así se veía Kim Kardashian en el primer poster de 'Keeping up with the Kardashians'

Desde que 'Keeping up with the Kardashians' debutó en las pantallas de E! Entertaiment Televisión en el año 2007, muchas cosas han cambiado. Empezando por el aspecto de sus protagonistas, incluyendo a Kim Kardashian, que si bien ha evolucionado en una década con muchos cambios naturales de la edad y provocados por tratamientos o cirugías, también al ver el material promocional del comienzo de la serie, se puede confirmar que Kim ha hecho de todo para permanecer vigente.

Kim Kardashian ya no se ve igual

A casi doce años del estreno, Kim Kardashian luce muy diferente a lo que se mostraba en aquel primer poster. Aunque ahora es madre, su figura se deja ver mucho más voluptuosa y con la edad se ha convertido en una mujer sin pudor que no le molesta mostrar su piel ni sus atributos así ya sea una mujer casada.

En el primer poster podemos ver a Kim con el cabello más corto y ondulada, posando de espaldas con un vestido de animal print bastante ceñido a su cuerpo y unos clásicos tacones Christian Louboutins con la suela roja que ya todos conocen y que en ese momento se convertían en un verdadero icono de moda y sobre todo estatus para la naciente estrella del género del reality show.

Hoy en día Kim es totalmente diferente y mucho más agresiva. Con vestuarios y atuendos diminutos en muchas oportunidades. Lejos de aspirar ser más seria o conservadora, con la edad ha decidido ser mucho más osada de lo que fue en su juventud, a pesar de ahora estar casada con la estrella del rap, el siempre controversial Kanye West.