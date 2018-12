Esposo de Cardi B interrumpe concierto de la cantante

La noche de este sábado 15 de diciembre fue sin duda una noche que Cardi B nunca olvidará. La interprete de 'La modelo' participaba en el Rolling Loud Festival de 2018 cuando en medio de su show, la música se detuvo entre un tema y otro y de inmediato entró a escena su esposo Offset del que se había separado con un cartel que decía "Perdóname Cardi, retomemos lo nuestro", de inmediato, el público enloqueció mientras que Offset logró decir con micrófono en mano:

Offset crashes Cardi B’s set at @RollingLoud.

The rapper brought out flowers and a cake set up that spelled out “Take Me Back Cardi” on stage. Cardi B was not feeling the gesture and had him and the set up removed. pic.twitter.com/MBh3xUWrls

— Pop Crave (@PopCrave) December 16, 2018